Dukung Kebebasan Navigasi, Inggris Tidak Ikut Blokade AS di Selat Hormuz

JawaPos.com - Pemerintah Inggris angkat bicara terkait rencana Presiden AS Donald Trump menyatakan akan memblokade jalur pelayaran di Selat Hormuz. Menurut laporan media lokal, Inggris tidak akan berpartisipasi dalam blokade Amerika Serikat terhadap Selat Hormuz.

Seorang juru bicara pemerintah mengatakan Inggris tetap mendukung kebebasan navigasi dan tetap terbukanya Selat Hormuz, jalur yang penting bagi ekonomi global dan biaya hidup domestik.

"Selat Hormuz tidak boleh dikenakan pungutan," kata pejabat tersebut, seperti dikutip Sky News, dilansir dari antara, Senin (13/4).

Ia menyebut Inggris tengah bekerja secara mendesak dengan Prancis dan mitra lain untuk membangun koalisi guna menjaga kebebasan navigasi.