Makan Sendiri Jadi Sinyal Kesepian di Jepang Naik, Terbanyak di Usia 30–50 Tahun

Warga Jepang dan turis yang memadati jalan di Shibuya. (theprofessionalhobo)
JawaPos.com - Kesepian di Jepang menunjukkan tren meningkat dan paling terasa pada kelompok usia produktif. Survei pemerintah terbaru mencatat 4,5 persen warga sering atau terus-menerus merasa kesepian.
Angka ini naik 0,2 poin persentase dibanding tahun sebelumnya. Data tersebut dirilis dari survei Kantor Kabinet Jepang pada 2025, seperti dilaporkan The Japan Times.
Kelompok usia 30 hingga 50 tahun menjadi yang paling terdampak. Mereka mencatat tingkat kesepian lebih tinggi dibanding kelompok usia lain.
Tidak hanya itu, 13,7 persen responden mengaku kadang merasa kesepian. Sementara 19,5 persen lainnya merasakan hal tersebut sesekali.
Survei juga menemukan pola kuat antara kesepian dan kebiasaan makan. Mereka yang jarang makan bersama orang lain cenderung lebih rentan mengalami kesepian.
Sebanyak 17,3 persen responden yang jarang makan bersama orang lain mengaku sering atau selalu merasa kesepian. Angka ini jauh lebih tinggi dibanding mereka yang makan bersama setidaknya beberapa kali dalam sebulan.
Pada kelompok yang makan bersama satu hingga dua hari per bulan, tingkat kesepian tercatat 5,1 persen. Sementara mereka yang makan bersama sekitar sekali seminggu hanya 3,7 persen.
Survei ini melibatkan 20.000 responden berusia 16 tahun ke atas di seluruh Jepang. Tingkat respons valid mencapai 59,4 persen.
Temuan ini mempertegas bahwa kesepian bukan hanya isu individu, tetapi terkait pola sosial sehari-hari. Interaksi sederhana seperti makan bersama terbukti berperan besar dalam menekan rasa keterasingan.
