Irfan Ferdiansyah
Kamis, 30 April 2026 | 21.32 WIB

Orang yang Lebih Suka Makan Sendirian Biasanya Memiliki 7 Kualitas yang Patut Dikagumi Menurut Psikologi

seseorang yang lebih suka makan sendirian. (Freepik/pressfoto)


JawaPos.com - Di tengah budaya yang sering mengaitkan makan bersama dengan kehangatan sosial, orang yang memilih makan sendirian kerap disalahpahami.

Mereka dianggap antisosial, kesepian, atau bahkan “tidak punya teman”. Namun, pandangan ini tidak sepenuhnya benar. 

Dalam perspektif psikologi, kebiasaan makan sendirian justru bisa mencerminkan sejumlah kualitas positif yang jarang disadari.

Bukan berarti mereka menolak kebersamaan, melainkan mereka nyaman dengan diri sendiri. Dan dari kenyamanan itu, muncul berbagai karakter kuat yang patut dikagumi.

Dilansir dari Expert Editor, terdapat tujuh kualitas tersebut:

1. Mandiri Secara Emosional

Orang yang nyaman makan sendirian biasanya tidak bergantung pada orang lain untuk merasa bahagia. Mereka mampu menikmati waktu tanpa perlu validasi sosial. Dalam psikologi, ini disebut sebagai emotional independence—kemampuan untuk merasa utuh tanpa harus selalu ditemani.

2. Mengenal Diri Sendiri dengan Baik

Makan sendirian memberi ruang untuk refleksi. Tanpa distraksi percakapan, seseorang bisa lebih sadar terhadap pikiran, perasaan, bahkan kebiasaan makan mereka sendiri. Ini menunjukkan tingkat self-awareness yang tinggi, kualitas penting dalam perkembangan pribadi.

3. Tidak Takut Dinilai Orang Lain

Banyak orang merasa canggung makan sendiri karena takut dianggap “aneh”. Sebaliknya, mereka yang melakukannya dengan percaya diri menunjukkan bahwa mereka tidak mudah terpengaruh oleh opini sosial. Ini adalah tanda self-confidence yang kuat.

4. Lebih Fokus dan Mindful

Saat makan sendiri, seseorang cenderung lebih memperhatikan rasa, tekstur, dan pengalaman makan secara keseluruhan. Ini sejalan dengan konsep mindful eating, yang terbukti membantu kesehatan mental dan fisik. Mereka tidak sekadar makan, tetapi benar-benar hadir dalam momen tersebut.

5. Menghargai Waktu Pribadi

Tidak semua orang bisa menikmati kesendirian. Namun, mereka yang memilih makan sendiri biasanya menghargai waktu pribadi sebagai cara untuk mengisi ulang energi. Dalam psikologi, ini sering dikaitkan dengan kebutuhan akan solitude yang sehat, bukan kesepian.

6. Lebih Selektif dalam Hubungan Sosial

Orang seperti ini tidak asal menghabiskan waktu dengan siapa saja. Mereka cenderung memilih hubungan yang benar-benar bermakna. Jika mereka bisa menikmati makan sendiri, berarti mereka tidak merasa perlu memaksakan interaksi yang tidak berkualitas.

7. Memiliki Ketahanan Mental yang Baik

Kemampuan untuk sendirian tanpa merasa kosong menunjukkan resilience atau ketahanan mental. Mereka tidak mudah tergantung pada situasi eksternal untuk merasa baik-baik saja. Ini adalah fondasi penting dalam menghadapi tekanan hidup.

Makan sendirian bukanlah tanda kesepian atau kekurangan sosial. Justru, bagi banyak orang, itu adalah bentuk kenyamanan, kebebasan, dan kekuatan pribadi. Psikologi menunjukkan bahwa di balik kebiasaan sederhana ini, tersembunyi kualitas-kualitas yang mencerminkan kedewasaan emosional dan mental.

Jadi, jika kamu atau seseorang yang kamu kenal lebih suka makan sendiri sesekali, mungkin itu bukan sesuatu yang perlu dikhawatirkan—melainkan sesuatu yang patut dihargai.***
Editor: Novia Tri Astuti
