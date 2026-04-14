Donald Trump Ogah Minta Maaf ke Paus Leo XIV, Tetap Kritik Keras

Paus Leo XIV kecam ancaman Trump terhadap Iran sebagai pelanggaran hukum internasional. Foto: (AP News)
JawaPos.com - Presiden AS Donald Trump menolak untuk meminta maaf kepada Paus Leo XIV setelah ia secara terbuka mengecam pemimpin 1,3 miliar umat Katolik di dunia itu, di tengah meningkatnya perpecahan terkait perangnya terhadap Iran.
Dilansir dari Anadolu, Trump berucap di media sosial platform Truth Social miliknya di mana ia menegur Paus atas apa yang disebutnya sebagai rekam jejak yang lemah dalam memerangi kejahatan dan mengerikan dalam kebijakan luar negeri.
Ketika ditanya apakah ia merasa berutang permintaan maaf kepada Paus Leo XIV, Trump tak ingin mengakunya.
"Tidak, saya tidak, karena Paus Leo mengatakan hal-hal yang salah," ungkap dia kepada wartawan.
"Dia sangat menentang apa yang saya lakukan terkait Iran, dan Anda tidak dapat memiliki Iran yang memiliki senjata nuklir. Paus Leo tidak akan senang dengan hasil akhirnya. Dia sangat lemah dalam hal kejahatan dan hal-hal lain. Saya hanya menanggapi Paus Leo,” imbuhnya.
Dalam wawancara terpisah dengan CBS News, Trump kembali menegaskan pendiriannya soal perang terhadap Iran.
Ia mengatakan bahwa Paus salah dalam isu-isu tersebut, dan berpendapat bahwa Paus Leo XIV seharusnya tidak ikut campur dalam politik.
Bahkan, Trump mengklaim bahwa ia telah berbuat lebih banyak untuk Gereja Katolik daripada presiden mana pun dalam seratus tahun terakhir.
Sebelumnya, Paus Leo XIV mengutuk pelanggaran hukum internasional oleh kekuatan neokolonial.
Baca Juga:PM Italia Meloni Kecam Trump: Ucapan Presiden AS soal Paus Leo XIV ‘Tidak Pantas dan Tidak Dapat Diterima’
Hal ini disampaikannya dalam pidato selama kunjungan ke Aljazair, beberapa jam setelah Trump melancarkan serangan di media sosial.
12 Pilihan Restoran Terenak di Malang untuk Keluarga dengan Suasana Adem dan Punya Spot Instagramable
7 Kuliner Cwie Mie Terenak di Malang, Kuliner Ikonik dengan Cita Rasa Otentik
Jadwal Piala AFF U-17 Timnas Indonesia U-17 vs Timor Leste, Siaran Langsung, dan Daftar Skuad Garuda Muda
Penjelasan PLN Jakarta Mati Lampu Serentak Hari Ini, MRT hingga Lampu Merah Padam Total
Muncul Dua Nama Terduga Pelaku Penipuan Rekrutmen ASN Pemkab Gresik, Satu Pegawai Aktif
Selain Tangkap Bupati Tulungagung, KPK Amankan Sekda hingga Kadis PUPR
Bupati Gresik Gus Yani Buka Suara soal Kasus SK ASN Palsu, Korban Rugi hingga Rp 150 Juta
7 Kebiasaan Malam Orang yang Tidak akan Pernah Berhasil dalam Hidup Menurut Psikologi
11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja
Link Live Streaming Timnas Futsal Indonesia vs Thailand di Final Piala AFF 2026