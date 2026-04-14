Donald Trump Ogah Minta Maaf ke Paus Leo XIV, Tetap Kritik Keras

JawaPos.com - Presiden AS Donald Trump menolak untuk meminta maaf kepada Paus Leo XIV setelah ia secara terbuka mengecam pemimpin 1,3 miliar umat Katolik di dunia itu, di tengah meningkatnya perpecahan terkait perangnya terhadap Iran.

Dilansir dari Anadolu, Trump berucap di media sosial platform Truth Social miliknya di mana ia menegur Paus atas apa yang disebutnya sebagai rekam jejak yang lemah dalam memerangi kejahatan dan mengerikan dalam kebijakan luar negeri.

Ketika ditanya apakah ia merasa berutang permintaan maaf kepada Paus Leo XIV, Trump tak ingin mengakunya.

"Tidak, saya tidak, karena Paus Leo mengatakan hal-hal yang salah," ungkap dia kepada wartawan.

"Dia sangat menentang apa yang saya lakukan terkait Iran, dan Anda tidak dapat memiliki Iran yang memiliki senjata nuklir. Paus Leo tidak akan senang dengan hasil akhirnya. Dia sangat lemah dalam hal kejahatan dan hal-hal lain. Saya hanya menanggapi Paus Leo,” imbuhnya.

Dalam wawancara terpisah dengan CBS News, Trump kembali menegaskan pendiriannya soal perang terhadap Iran.

Ia mengatakan bahwa Paus salah dalam isu-isu tersebut, dan berpendapat bahwa Paus Leo XIV seharusnya tidak ikut campur dalam politik.

Bahkan, Trump mengklaim bahwa ia telah berbuat lebih banyak untuk Gereja Katolik daripada presiden mana pun dalam seratus tahun terakhir.

Sebelumnya, Paus Leo XIV mengutuk pelanggaran hukum internasional oleh kekuatan neokolonial.