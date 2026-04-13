Respons Serangan Verbal Donald Trump, Paus Leo XIV Tak Takut: Gereja Bukan Arena Politik

JawaPos.com - Ketegangan antara Donald Trump dan Paus Leo XIV memasuki babak baru. Setelah mendapat serangan verbal dari Presiden AS, Paus Leo akhirnya buka suara dan menegaskan tidak gentar menghadapi kritik tersebut.

Dalam pernyataannya kepada jurnalis saat penerbangan dari Roma menuju Aljazair, Paus Leo menegaskan bahwa dirinya tidak memiliki rasa takut terhadap pemerintahan Trump. Ia juga memilih untuk tidak memperpanjang polemik secara langsung.

“Saya tidak ingin terlibat dalam perdebatan pribadi. Pesan Injil tidak seharusnya digunakan untuk kepentingan tertentu seperti yang terjadi saat ini,” ujarnya, menanggapi kritik pedas Trump di media sosial.

Tegaskan Peran Gereja: Bukan Pemain Politik

Paus Leo juga menekankan bahwa perannya sebagai pemimpin Gereja Katolik berbeda dengan pemimpin politik. Ia menolak anggapan bahwa pernyataannya soal perang dan perdamaian merupakan bagian dari agenda politik global.

“Kami bukan politisi. Cara pandang kami terhadap dunia tidak sama dengan pendekatan kekuasaan,” kata Paus dalam wawancara terpisah.

Ia juga menyayangkan jika pesan moral gereja disamakan dengan kepentingan politik praktis. Menurutnya, hal tersebut menunjukkan kesalahpahaman terhadap nilai-nilai dasar ajaran Kristen.

Menanggapi unggahan Trump di Truth Social yang menyebut dirinya 'lemah' dan 'buruk dalam kebijakan luar negeri', Paus Leo memberikan respons yang relatif santai, bahkan sedikit menyindir.

“Ironis juga nama platform itu,” katanya singkat, merujuk pada media sosial milik Trump.