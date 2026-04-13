Rian Alfianto
14 April 2026, 01.52 WIB

ASEAN Desak Gencatan Senjata Permanen, Ancaman Blokade Trump Picu Kekhawatiran Global

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump (Instagram @whitehouse)

JawaPos.com - Ketegangan konflik antara Amerika Serikat (AS) dan Iran kian memicu kekhawatiran internasional. Di tengah ancaman blokade Selat Hormuz oleh Presiden Donald Trump, negara-negara Asia Tenggara yang tergabung dalam ASEAN menyerukan langkah damai melalui gencatan senjata permanen.

Dalam pernyataan bersama yang dirilis para menteri luar negeri ASEAN pada Senin (13/4), kedua pihak didesak untuk kembali ke meja perundingan. Mereka menilai dialog adalah satu-satunya jalan untuk mengakhiri konflik yang telah berlangsung selama berminggu-minggu.

“Kami mendorong Amerika Serikat dan Republik Islam Iran untuk melanjutkan negosiasi demi mengakhiri konflik secara permanen serta menciptakan perdamaian dan stabilitas jangka panjang di kawasan,” demikian isi pernyataan tersebut.

Desakan ini muncul setelah pembicaraan terbaru antara AS dan Iran di Pakistan gagal mencapai kesepakatan. Situasi semakin memanas usai Trump mengancam akan memblokade jalur pelayaran strategis di Selat Hormuz, rute vital yang menjadi jalur utama distribusi energi dunia.

Langkah tersebut dinilai berisiko memperluas konflik yang kini memasuki pekan ketujuh. Selain itu, potensi gangguan pasokan minyak global juga dikhawatirkan memicu lonjakan harga energi dan tekanan ekonomi di berbagai negara.

ASEAN, yang banyak anggotanya bergantung pada impor energi dari Timur Tengah, menilai stabilitas di Selat Hormuz sangat krusial. Oleh karena itu, mereka juga menekankan pentingnya menjaga jalur pelayaran tetap aman.

Selain mendorong negosiasi, ASEAN juga meminta agar gencatan senjata yang telah disepakati sebelumnya dapat dijalankan secara penuh dan efektif. Tujuannya untuk mencegah jatuhnya lebih banyak korban jiwa.

Tak hanya itu, negara-negara Asia Tenggara juga menyerukan pemulihan akses transportasi internasional di Selat Hormuz. Mereka menekankan pentingnya memastikan lalu lintas kapal dan pesawat tetap aman, lancar, dan tanpa hambatan.

Seruan ini menjadi sinyal kuat bahwa konflik AS-Iran kini tidak hanya berdampak regional, tetapi juga menjadi perhatian serius bagi negara-negara lain yang terdampak secara ekonomi dan geopolitik.

Artikel Terkait
Blokade Laut Donald Trump Picu Lonjakan Harga Minyak hingga USD 103 per Barel - Image
Internasional

Blokade Laut Donald Trump Picu Lonjakan Harga Minyak hingga USD 103 per Barel

13 April 2026, 22.11 WIB

Trump Ngamuk dan Merendahkan Paus Leo XIV karena Kritik Kebijakan AS terkait Iran - Image
Internasional

Trump Ngamuk dan Merendahkan Paus Leo XIV karena Kritik Kebijakan AS terkait Iran

13 April 2026, 22.05 WIB

Trump Sebut Paus Leo XIV Liberal dan Tidak Tegas karena Menentang Serangan ke Iran - Image
Internasional

Trump Sebut Paus Leo XIV Liberal dan Tidak Tegas karena Menentang Serangan ke Iran

13 April 2026, 22.03 WIB

Terpopuler

12 Pilihan Restoran Terenak di Malang untuk Keluarga dengan Suasana Adem dan Punya Spot Instagramable - Image
1

12 Pilihan Restoran Terenak di Malang untuk Keluarga dengan Suasana Adem dan Punya Spot Instagramable

2

7 Kuliner Cwie Mie Terenak di Malang, Kuliner Ikonik dengan Cita Rasa Otentik

3

Jadwal Piala AFF U-17 Timnas Indonesia U-17 vs Timor Leste, Siaran Langsung, dan Daftar Skuad Garuda Muda

4

Penjelasan PLN Jakarta Mati Lampu Serentak Hari Ini, MRT hingga Lampu Merah Padam Total

5

Muncul Dua Nama Terduga Pelaku Penipuan Rekrutmen ASN Pemkab Gresik, Satu Pegawai Aktif

6

Selain Tangkap Bupati Tulungagung, KPK Amankan Sekda hingga Kadis PUPR

7

Bupati Gresik Gus Yani Buka Suara soal Kasus SK ASN Palsu, Korban Rugi hingga Rp 150 Juta

8

7 Kebiasaan Malam Orang yang Tidak akan Pernah Berhasil dalam Hidup Menurut Psikologi

9

11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja

10

Link Live Streaming Timnas Futsal Indonesia vs Thailand di Final Piala AFF 2026

