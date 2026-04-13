Rian Alfianto
13 April 2026, 22.03 WIB

Trump Sebut Paus Leo XIV Liberal dan Tidak Tegas karena Menentang Serangan ke Iran

Ilustrasi Donald Trump menyerang persona Paus Leo dengan menyebutnya liberal dan tidak tegas, karena menentang serangan AS ke Iran. (TVP World)

JawaPos.com - Ketegangan antara pemimpin politik dan tokoh agama dunia mencuat setelah Donald Trump melontarkan kritik keras terhadap Paus Leo XIV.

Presiden Amerika Serikat itu menilai pemimpin Gereja Katolik tersebut tidak menjalankan perannya secara optimal dan terlalu condong pada pandangan liberal.

Pernyataan tersebut disampaikan Trump saat kembali ke Washington dari Florida, Minggu (12/4) malam waktu setempat.

Melalui unggahan di media sosial dan pernyataan kepada wartawan, ia secara terbuka mengaku tidak menyukai kepemimpinan Paus Leo.

“Menurut saya, kepemimpinannya kurang tegas, terutama dalam isu keamanan dan kebijakan global,” ujar Trump dalam pernyataan yang dikutip ulang dari komentarnya kepada media.

Serangan Donald Trump terhadap persona Paus Leo muncul tak lama setelah Paus Leo menyampaikan kritik tersirat terhadap konflik yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran.

Dalam sebuah doa malam di Basilika Santo Petrus, Vatikan, Paus menyinggung bahaya 'ilusi kekuasaan tanpa batas' yang dinilai memperburuk konflik global.

Meski tidak menyebut nama Trump secara langsung, pesan tersebut dipahami banyak pihak sebagai sindiran terhadap kebijakan militer AS. Hal ini kemudian memicu respons keras dari Trump.

Presiden AS itu menilai pandangan Paus berpotensi melemahkan posisi Amerika dalam isu strategis, terutama terkait ancaman nuklir Iran.

Ia juga menegaskan tidak sepakat dengan pandangan yang dianggap lemah terhadap negara tersebut.

Tak hanya soal Iran, Trump turut menyinggung sikap Paus terhadap kebijakan luar negeri AS lainnya, termasuk intervensi di Venezuela.

Editor: Bayu Putra
