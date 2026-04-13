Historiq Luncurkan AI Una, Bidik Percepatan Digitalisasi Arsip Sejarah yang Selama Ini Terhambat

JawaPos.com - Upaya mempercepat digitalisasi arsip sejarah kini memasuki fase baru seiring hadirnya solusi berbasis kecerdasan buatan yang ditawarkan Historiq. Perusahaan rintisan ini menargetkan percepatan proses pengarsipan yang selama ini terhambat oleh metode manual dan keterbatasan sumber daya di berbagai lembaga penyimpan sejarah.

Selama bertahun-tahun, perpustakaan, universitas, dan lembaga sejarah menghadapi persoalan serupa: penumpukan arsip fisik yang belum terdigitalisasi. Ribuan kotak dokumen tersimpan tanpa katalog yang memadai, menyebabkan sebagian catatan sejarah sulit diakses dan berisiko terabaikan dalam jangka panjang.

Melansir dari Forbes, Senin (13/4/2026), proses pengarsipan konvensional terbukti memakan waktu signifikan. Seorang arsiparis bahkan dapat menghabiskan lebih dari satu jam untuk memproses satu kotak dokumen. Kondisi ini memicu antrean pekerjaan berbulan-bulan hingga bertahun-tahun, sehingga sebagian sejarah penting "tetap tidak diketahui oleh generasi saat ini."

Menjawab tantangan itu, pendiri Historiq, Dean Serrentino, memperkenalkan platform kecerdasan buatan bernama Una. Teknologi ini dirancang untuk mempercepat proses katalogisasi sekaligus mengurangi ketergantungan pada pencatatan manual yang selama ini menjadi hambatan utama.

Serrentino menggambarkan metode lama yang masih digunakan banyak institusi sebagai proses "dengan cara manual menggunakan catatan dan pensil." Melalui Una, arsiparis kini dapat mendeskripsikan temuan mereka secara lisan saat meninjau dokumen. Sistem kemudian secara otomatis mengonversi deskripsi tersebut menjadi data terstruktur yang langsung terintegrasi ke dalam basis data institusi.

Pendekatan ini dinilai tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga memperkaya kualitas informasi. "Ketika mereka tidak harus menuliskan semuanya, arsiparis dapat menuangkan lebih banyak konteks dan deskripsi historis dari pikiran mereka ke dalam sistem," ujar Serrentino.

Dia menambahkan, hasil yang dihasilkan kecerdasan buatan tetap berupa draf awal yang memerlukan verifikasi manusia guna menjaga akurasi dan konteks historis.

Selain mempercepat pencatatan, Una juga memungkinkan digitalisasi dokumen dilakukan secara bersamaan melalui kamera laptop atau telepon seluler. Integrasi ini menyederhanakan alur kerja yang sebelumnya terpisah antara proses dokumentasi dan pengarsipan, menjadi satu sistem yang lebih efisien dan terkoordinasi.

Sejalan dengan pengembangan teknologi tersebut, Historiq didirikan pada 2025 dengan dukungan pendanaan sebesar 1,25 juta dolar AS atau sekitar Rp 21,36 miliar (kurs Rp 17.090 per dolar AS) dari Rob Waldron, Ketua perusahaan teknologi pendidikan Curriculum Associates. Investasi ini mencerminkan meningkatnya perhatian terhadap pemanfaatan kecerdasan buatan di sektor pelestarian pengetahuan.