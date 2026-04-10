Logo JawaPos
HomeInternasional
Author avatar - Image
Rian Alfianto
10 April 2026, 12.49 WIB

Spanyol Bersikap Keras Atas Israel yang Gempur Lebanon, Sekutu Barat Makin Terpecah

Tim penyelamat bekerja di lokasi serangan Israel di Beirut, Lebanon, 8 April 2026. (Reuters)

JawaPos.com - Kritik internasional terhadap Israel dan konflik di Timur Tengah kian meluas. 

Kali ini, Spanyol tampil sebagai salah satu negara paling vokal yang mengecam serangan Israel ke Lebanon, bahkan menyebut konflik yang melibatkan Iran sebagai ancaman terhadap peradaban global.

Menteri Luar Negeri Spanyol, Jose Manuel Albares, menyampaikan kecaman keras di parlemen pada Kamis (9/4).

“Kita sedang menghadapi serangan terbesar terhadap peradaban yang dibangun atas nilai-nilai kemanusiaan, akal, perdamaian, dan hukum universal,” ujarnya mengutip Strait Times.

Ia juga menuding Israel melanggar hukum internasional serta kesepakatan gencatan senjata dua pekan yang baru saja diumumkan.

Pemerintah Spanyol menilai gelombang serangan udara Israel di Lebanon, yang menewaskan lebih dari 250 orang, sebagai pelanggaran serius terhadap upaya deeskalasi.

Perdana Menteri Spanyol, Pedro Sanchez, bahkan menyebut tindakan Israel sebagai bentuk 'penghinaan terhadap kehidupan dan hukum internasional'.

Ia sebelumnya juga mengkritik keputusan Presiden AS, Donald Trump, yang melancarkan serangan terhadap Iran, dan menyebut konflik tersebut sebagai tindakan 'ceroboh dan ilegal'.

Hubungan Madrid–Washington Memanas

Sikap keras Spanyol terhadap konflik ini memperburuk hubungan dengan Amerika Serikat.

Sejumlah tokoh dalam lingkaran politik Trump bahkan mendesak agar Washington mengambil langkah tegas terhadap Madrid.

Editor: Bayu Putra
Tags
Artikel Terkait
Inggris Minta Gencatan Senjata Iran-AS Diperluas ke Lebanon - Image
Internasional

Inggris Minta Gencatan Senjata Iran-AS Diperluas ke Lebanon

10 April 2026, 03.00 WIB

Serangan Israel di Lebanon Tewaskan 254 Orang Usai Gencatan Senjata Iran dan Amerika Serikat - Image
Internasional

Serangan Israel di Lebanon Tewaskan 254 Orang Usai Gencatan Senjata Iran dan Amerika Serikat

10 April 2026, 00.12 WIB

Lebanon Kembali Diserang, Spanyol Desak UE Tangguhkan Perjanjian dengan Israel - Image
Internasional

Lebanon Kembali Diserang, Spanyol Desak UE Tangguhkan Perjanjian dengan Israel

09 April 2026, 20.52 WIB

Terpopuler

11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja - Image
1

11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja

2

Penjelasan PLN Jakarta Mati Lampu Serentak Hari Ini, MRT hingga Lampu Merah Padam Total

3

Imran Nahumarury Angkat Bicara Usai Semen Padang Kalah dari Persib Bandung

4

BMKG Prediksi El Nino 2026 di Jatim Lemah, Tak Sekering 2023

5

Pengganti Bruno Moreira Sudah Ditemukan? Winger Rp 1,74 Miliar Ini Bikin Persebaya Surabaya Punya Senjata Baru

6

Rekomendasi 11 Kuliner Serba Kikil di Surabaya yang Empuk, Gurih dan Bumbu Khas yang Nendang

7

Jelajah 13 Kuliner Kebab di Surabaya yang Murah Meriah Isian Melimpah dan Rasa Juara

8

Masih Kekurangan Pegawai Terutama Guru, Pemkab Gresik Pastikan Tak Ada Pemecatan PPPK, Belanja Pegawai Hanya 29 Persen

9

Usai Kalahkan Australia, Ini Calon Lawan Timnas Futsal Indonesia di Semifinal AFF 2026

10

Update 4 Rumor Transfer Bintang Timnas Indonesia Musim Depan! Libatkan Persib Bandung, Persebaya Surabaya dan PSV Eindhoven

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore