Serangan Israel di Lebanon Tewaskan 254 Orang Usai Gencatan Senjata Iran dan Amerika Serikat

Asap mengepul dari lokasi serangan udara Israel di Beirut dan pinggiran selatannya (Al-Jazeera)

JawaPos.com – Serangan militer Israel di berbagai wilayah Lebanon menewaskan sedikitnya 254 orang.

Dilansir dari laman Al-Jazeera pada Kamis (9/4), Serangan tersebut terjadi hanya beberapa jam setelah gencatan senjata antara Iran dan Amerika Serikat diumumkan.

Peristiwa ini memicu kekhawatiran atas eskalasi konflik yang semakin meluas di kawasan Timur Tengah.

Badan Pertahanan Sipil Lebanon melaporkan bahwa lebih dari 1.100 orang mengalami luka-luka akibat serangan tersebut.

Serangan udara menghantam kawasan padat penduduk, termasuk wilayah komersial dan permukiman di ibu kota Beirut. Kondisi ini menyebabkan kepanikan di kalangan warga sipil yang berusaha menyelamatkan diri.

Pemerintah Lebanon melalui Menteri Kesehatan menyebut situasi ini sebagai eskalasi berbahaya. Disebutkan bahwa lebih dari 100 serangan udara dilancarkan secara serentak di berbagai wilayah.

Pihak berwenang juga meminta bantuan internasional untuk menangani korban yang terus berdatangan ke rumah sakit.