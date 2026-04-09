AS Tangkap Keponakan Qassem Soleimani, Status Green Card Dicabut di Tengah Eskalasi Perang Iran

JawaPos.com - Pemerintah Amerika Serikat mengambil langkah tegas di tengah memanasnya konflik dengan Iran. Aparat federal dilaporkan telah menangkap keponakan dan keponakan jauh dari mendiang komandan militer Iran, Qassem Soleimani, setelah status izin tinggal tetap mereka dicabut.

Kementerian Luar Negeri AS akhir pekan lalu mengkonfirmasi bahwa Hamideh Soleimani Afshar dan putrinya kini berada dalam tahanan US Immigration and Customs Enforcement (ICE).

“Hamideh Soleimani Afshar dan putrinya saat ini berada dalam penahanan ICE,” demikian pernyataan resmi pemerintah.

Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, melalui unggahan di media sosial menyatakan bahwa keduanya sedang dalam proses deportasi atau pending removal.

Kebijakan ini diambil setelah pemerintah AS mencabut status legal permanent resident (green card) mereka.

Langkah tersebut terjadi di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik, menyusul perang yang melibatkan AS dan Israel melawan Iran sejak akhir Februari. Konflik ini disebut-sebut dipicu, antara lain, oleh tuduhan lama terkait dukungan Iran terhadap aktivitas terorisme.

Rubio menegaskan, pemerintah AS tidak akan memberikan ruang bagi pihak-pihak yang dianggap mendukung rezim yang memusuhi negaranya.

“Kami tidak akan membiarkan negara ini menjadi tempat bagi warga asing yang mendukung rezim teroris anti-Amerika,” tegasnya mengutip Guardian, Kamis (9/4).

Pihak berwenang AS menuduh Hamideh Soleimani Afshar secara terbuka merayakan serangan terhadap personel militer Amerika serta memuji pemimpin tertinggi baru Iran setelah kematian Ali Khamenei dalam serangan udara besar di awal konflik.