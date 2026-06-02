Iran Akan Setop Negosiasi dengan AS dan Serang Israel Jika Lebanon Terus Digempur

JawaPos.com - Ketua Parlemen Iran Mohammad Bagher Ghalibaf menegaskan, Teheran tidak hanya akan menghentikan negosiasi dengan Amerika Serikat, tetapi juga akan mengambil tindakan terhadap Israel apabila negara tersebut terus melancarkan operasi militer di Lebanon.
“Selama dua hari terakhir, kami telah bekerja keras untuk menghentikan serangan Israel. Namun, jika kejahatan-kejahatan ini terus berlanjut, kami tidak hanya akan menangguhkan perundingan, tetapi juga akan bertindak terhadap rezim Zionis,” kata Ghalibaf melalui Telegram, dilansir dari Antara, Selasa (2/6).
Dalam percakapannya dengan Ketua Parlemen Lebanon, Nabih Berri, ia juga menegaskan tekad Iran untuk mewujudkan gencatan senjata di seluruh wilayah Lebanon.
Pada Senin, Kepala Otoritas Israel, Benjamin Netanyahu, memerintahkan serangan terhadap target-target Hizbullah di pinggiran Beirut.
Kementerian Luar Negeri Iran menyatakan bahwa pelanggaran gencatan senjata di Lebanon tersebut juga merupakan pelanggaran terhadap kesepakatan gencatan senjata antara Washington dan Teheran.
Setelah pembicaraan dengan Netanyahu dan perwakilan Hizbullah, Presiden AS, Donald Trump, mengumumkan bahwa Hizbullah dan Israel akan menyetujui gencatan senjata.
Hizbullah mulai melancarkan serangan roket dan drone ke Israel pada 2 Maret di tengah perang antara Amerika Serikat-Israel, dan Iran.
Sebagai balasan, Israel melakukan serangan udara besar-besaran terhadap target-target Hizbullah di pinggiran selatan Beirut, serta di Lebanon bagian selatan dan timur.
