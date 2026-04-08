Gencatan Senjata Baru Seumur Jagung: Negara Teluk Diserang Drone dan Rudal di Tengah Jeda AS-Iran

Rudal buatan dalam negeri Iran dipamerkan dalam pameran permanen di area rekreasi di Teheran utara, 24 Maret 2026. (AP Photo).
JawaPos.com - Harapan meredanya konflik Timur Tengah kembali terpukul. Hanya beberapa jam setelah Amerika Serikat (AS) dan Iran sepakat saling menahan serangan selama dua pekan, sejumlah negara Teluk justru melaporkan gelombang serangan drone dan rudal yang diklaim oleh negara yang bersangkutan berasal dari Iran.
Perkembangan ini memperlihatkan bahwa gencatan senjata yang diumumkan Presiden AS, Donald Trump, belum sepenuhnya mampu menghentikan eskalasi di kawasan.
Melansir Al-Jazeera, Uni Emirat Arab menyatakan sistem pertahanan udaranya langsung diaktifkan untuk menghadapi serangan yang masuk.
Kementerian Pertahanan UEA mengungkapkan bahwa ledakan yang terdengar di berbagai wilayah merupakan hasil intersepsi terhadap rudal balistik, rudal jelajah, dan drone.
“Pertahanan udara saat ini sedang menangani rudal dan drone yang datang dari Iran,” demikian pernyataan resmi mereka.
Sementara itu, Kuwait juga melaporkan serangan drone sejak pagi hari. Militer Kuwait menyebut sejumlah drone menargetkan fasilitas vital seperti instalasi minyak, pembangkit listrik, dan pabrik desalinasi air.
Sebanyak 28 drone berhasil dihadapi oleh sistem pertahanan udara Kuwait, meski beberapa serangan menyebabkan kerusakan serius pada infrastruktur.
Sementara di Bahrain, Kementerian Dalam Negeri melaporkan dua warga mengalami luka ringan akibat serpihan drone yang berhasil dicegat.
Ledakan juga terdengar di ibu kota Manama, dengan asap terlihat di wilayah Sitra, lokasi fasilitas energi utama negara tersebut.
