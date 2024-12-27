Logo JawaPos
HomeFinance
Author avatar - Image
Sabik Aji Taufan
Rabu, 13 Mei 2026 | 07.11 WIB

Rupiah Melemah terhadap Dollar, Ekonom Muhammadiyah Anggap Masih Lebih Baik Dibanding Negara Lain

Ilustrasi rupiah melenah terhadap dollar Amerika Serikat. (Dok. JawaPos.com)

 

JawaPos.com - Ekonom Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Surya Vandiantara menyebut, pelemahan nilai tukar uang terhadap dollar Amerika Serikat atau USD tidak hanya menimpa Indonesia. Kondisi serupa juga dirasakan negara-negara Asia.
 
Surya mengatakan, salah satu faktor yang mendorong terjadinya kondisi ini adalah keberhasilan Amerika Serikat dalam memenangkan perang opini terkait perang dengan Iran.
 
"Konflik yang terjadi antara Amerika Serikat dan Iran menyebabkan para investor dan pelaku bisnis memilih USD sebagai instrumen investasi dan alat tukar dibandingkan mata uang negara lainnya. Tentunya fenomena ini mampu meningkatkan permintaan terhadap USD secara signifikan. Tingginya tingkat permintaan terhadap USD inilah yang kemudian menyebabkan nilai USD melambung tinggi," kata Surya, Selasa (13/5).
 
Dia menilai, pelemahan Rupiah bila dibanding dengan negara lain masih relatif lebih baik. Data Bank Indonesia (BI) menunjukkan pelemahan Rupiah sekitar 3,65 persen sejak awal konflik AS-Iran. 
 
 
Angka ini lebih rendah dibandingkan peso Filipina yang turun 6,58 persen dan baht Thailand 5,04 persen. Rupee India melemah 4,32 persen dan peso Chile 4,24 persen. Sedangkan, Won Korea mencatat pelemahan 2,29 persen.
 
Melihat kondisi ini, Surya beranggapan bahwa pelemahan rupiah bukan karena faktor internal, melainkan eksternal. Terlebih tren investor dan pelaku bisnis dalam negeri menggunakan dollar sebagai instrumen investasi dan alat tukar. Hal itu pada akhirnya menekan jumlah permintaan Rupiah dan meningkatkan permintaan dollar AS. 
 
"Di tengah pertumbuhan ekonomi dalam negeri yang cenderung stabil dan positif, serta necara perdagangan terhadap Amerika Serikat yang tercatat surplus, semakin mempertegas bahwa pelemahan nilai mata uang rupiah bukanlah dikarenakan faktor internal, melaikan faktor eksternal," imbuhnya. 
 
Terkait tujuh langkah BI meredam pelemahan Rupiah, dinilai sebagai langkah strategis untuk meningkatkan permintaan terhadap mata uang domestik. Apabila permintaan terhadap Rupiah meningkat, maka Rupiah akan mampu bersaing dengan tingginya angka permintaan dollar AS. 
 
"Tujuh langkah BI merupakan kebijakan strategis jangka pendek yang dikeluarkan guna memperkuat nilai tukar Rupiah di tengah kedigdayaan dollar AS. Namun, itu dibutuhkan komitmen dari para pelaku pasar, baik dari kalangan investor valuta asing maupun pelaku bisnis untuk selalu menggunakan Rupiah sebagai instrumen investasi dan alat tukar," pungkasnya.

Editor: Sabik Aji Taufan
Tags
Artikel Terkait
Rupiah Tertekan hingga Tembus Rp 17.500 Per Dolar AS, Purbaya Gelar Rapat Darurat di Lobi Kantor Kemenkeu - Image
Ekonomi

Rupiah Tertekan hingga Tembus Rp 17.500 Per Dolar AS, Purbaya Gelar Rapat Darurat di Lobi Kantor Kemenkeu

Rabu, 13 Mei 2026 | 04.19 WIB

Rupiah Tembus Rp 17.500 per Dolar AS, Purbaya Siap Bantu BI Stabilkan Pasar Mulai Besok - Image
Finance

Rupiah Tembus Rp 17.500 per Dolar AS, Purbaya Siap Bantu BI Stabilkan Pasar Mulai Besok

Rabu, 13 Mei 2026 | 04.08 WIB

Rupiah Ditutup Tergelincir ke Rp 17.529 per Dolar AS, Pasar Dibayangi Perang AS-Iran - Image
Finance

Rupiah Ditutup Tergelincir ke Rp 17.529 per Dolar AS, Pasar Dibayangi Perang AS-Iran

Selasa, 12 Mei 2026 | 23.38 WIB

Terpopuler

7 Mall Terbaik di Bandung dengan Banyak Tenant Kuliner dan Spot Foto yang Instagramable - Image
1

7 Mall Terbaik di Bandung dengan Banyak Tenant Kuliner dan Spot Foto yang Instagramable

2

10 Mall di Semarang yang Tak Pernah Sepi Pengunjung, Tempat Favorit untuk Belanja dan Nongkrong

3

14 Daftar Mall Terbaik di Bandung yang Selalu Ramai Dikunjungi, Lengkap untuk Shopping dan Hiburan Keluarga

4

11 Rekomendasi Mall Terbaik di Surabaya yang Bikin Betah Jalan-Jalan dan Susah Pulang

5

5 Mall Terbaik dan Paling Cozy di Solo, Cocok untuk Menikmati Kuliner, Belanja, dan Nongkrong di Satu Tempat

6

10 Rekomendasi Kuliner Bakmi Jawa di Surabaya, Pengunjung Sampe Rela Antre Demi Seporsi Kenikmatan Kuliner Malam Satu Ini!

7

18 Kuliner Mie Ayam di Yogyakarta yang Rasanya Autentik Tapi Harganya Cocok untuk Semua Kalangan Masyarakat

8

16 Kuliner Bakso di Yogyakarta yang Rasanya Dinilai Selalu Konsisten Enak, Bikin Para Pengunjung Ketagihan Datang Lagi 

9

Bupati Roby Kurniawan Disebut Netizen Sebagai Bupati R yang Bikin Ayu Aulia Kehilangan Rahim

10

KPK Tindaklanjuti Pelaporan Dugaan Korupsi APBD Era Mantan Gubernur Sultra Nur Alam

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore