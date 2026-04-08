Antara
08 April 2026, 19.47 WIB

Teheran Tegaskan Tak Ada Ancaman yang Bisa Merusak Peradaban Iran

Ilustrasi Iran kembali luncurkan serangan rudal terbaru. (Euronews)

JawaPos.com - Juru bicara pemerintah Iran, Fatemeh Mohajerani mengatakan, tidak ada ancaman yang bisa merusak peradabannya yang telah berakar kuat.

Hal ini dikatakan Mohajerani, menanggapi ancaman Presiden AS Donald Trump bahwa Washington akan menghancurkan “seluruh peradaban" Iran.

“Suatu bangsa yang memiliki keyakinan penuh akan kebenaran jalannya, akan mengerahkan seluruh kapasitas dan kemampuannya untuk melindungi hak dan kepentingannya yang sah,” tulis Mohajerani di X, dilansir dari Antara, Rabu (8/4).

Dia menegaskan bahwa keamanan nasional tetap menjadi prioritas utama pemerintah, Iran akan mengurus situasi ini dengan hati-hati.

Trump mengancam akan mengebom pembangkit listrik dan jembatan di seluruh Iran jika Teheran gagal membuka kembali Selat Hormuz dan mencapai kesepakatan pada Selasa pukul 20.00 EDT atau Rabu pukul 07.00 pagi WIB.

Seluruh kawasan telah siaga sejak Israel dan AS melancarkan serangan terhadap Iran pada 28 Februari.

Teheran membalas dengan serangan pesawat nirawak dan rudal yang menargetkan Israel, Yordania, Irak, serta negara-negara Teluk yang menampung aset militer AS.

Serangan balasan Iran menyebabkan korban jiwa dan kerusakan infrastruktur serta mengganggu pasar global dan penerbangan.

Artikel Terkait
Iran Buka Jalur Selat Hormuz Dua Minggu Jika Serangan AS dan Israel Dihentikan - Image
Internasional

Iran Buka Jalur Selat Hormuz Dua Minggu Jika Serangan AS dan Israel Dihentikan

08 April 2026, 17.54 WIB

Delegasi Iran Dijadwalkan Tetap ke Pakistan Meski Ada Keraguan soal Israel - Image
Internasional

Delegasi Iran Dijadwalkan Tetap ke Pakistan Meski Ada Keraguan soal Israel

10 April 2026, 02.52 WIB

AS-Israel Langgar Gencatan Senjata, Ketua Parlemen Iran: Negosiasi Tak Lagi Masuk Akal - Image
Internasional

AS-Israel Langgar Gencatan Senjata, Ketua Parlemen Iran: Negosiasi Tak Lagi Masuk Akal

09 April 2026, 23.06 WIB

Terpopuler

11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja - Image
1

11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja

2

Penjelasan PLN Jakarta Mati Lampu Serentak Hari Ini, MRT hingga Lampu Merah Padam Total

3

Imran Nahumarury Angkat Bicara Usai Semen Padang Kalah dari Persib Bandung

4

BMKG Prediksi El Nino 2026 di Jatim Lemah, Tak Sekering 2023

5

Pengganti Bruno Moreira Sudah Ditemukan? Winger Rp 1,74 Miliar Ini Bikin Persebaya Surabaya Punya Senjata Baru

6

Rekomendasi 11 Kuliner Serba Kikil di Surabaya yang Empuk, Gurih dan Bumbu Khas yang Nendang

7

Jelajah 13 Kuliner Kebab di Surabaya yang Murah Meriah Isian Melimpah dan Rasa Juara

8

Masih Kekurangan Pegawai Terutama Guru, Pemkab Gresik Pastikan Tak Ada Pemecatan PPPK, Belanja Pegawai Hanya 29 Persen

9

Usai Kalahkan Australia, Ini Calon Lawan Timnas Futsal Indonesia di Semifinal AFF 2026

10

Update 4 Rumor Transfer Bintang Timnas Indonesia Musim Depan! Libatkan Persib Bandung, Persebaya Surabaya dan PSV Eindhoven

