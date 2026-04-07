Trump Ingin Hindari Serangan AS ke Pembangkit Listrik dan Jembatan Iran

JawaPos.com - Presiden AS Donald Trump pada Senin mengatakan bahwa dia berharap dapat menghindari serangan terhadap pembangkit listrik dan jembatan Iran, dengan tenggat waktu yang semakin dekat.



"Saya harap saya tidak perlu melakukannya," kata Trump kepada wartawan ketika ditanya tentang ancamannya sebelumnya untuk menyerang sejumlah sasaran di Iran.



Presiden AS itu menambahkan bahwa saat ini adalah periode kritis dan tindakan AS di masa depan akan bergantung pada respons Iran.



Pada 28 Februari, Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan terhadap sejumlah sasaran di Iran, termasuk di Teheran, sehingga menyebabkan kerusakan dan korban jiwa di kalangan warga sipil.



Iran membalasnya dengan menyerang wilayah Israel dan fasilitas militer AS di Timur Tengah.



