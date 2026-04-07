Netanyahu Bisiki Trump Jangan Mau Diajak Gencatan Senjata, AS-Israel vs Iran kian Memanas

JawaPos.com - Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mendesak Presiden AS Donald Trump untuk tidak mengejar gencatan senjata dengan Iran. Pasalnya, dirinya khawatir atas potensi risiko.

Seperti dilansir dari Anadolu, Selasa (7/4), selama percakapan telepon pada Minggu (5/4), Netanyahu menyatakan keraguannya tentang kemungkinan gencatan senjata dengan Iran, memperingatkan bahwa hal itu dapat membawa risiko strategis, kata seorang pejabat Israel kepada Axios.

Namun, Trump mengatakan kepada Netanyahu bahwa gencatan senjata dengan Iran dapat dicapai jika Teheran menyetujui tuntutan AS. Ia menegaskan kembali bahwa persyaratan Washington termasuk Iran menyerahkan semua uranium yang diperkaya dan berkomitmen untuk tidak melanjutkan pengayaan uranium.

Sementara itu, Netanyahu mengatakan bahwa ia telah berbicara dengan Trump dan memujinya atas apa yang ia gambarkan sebagai operasi penyelamatan heroik seorang anggota awak pesawat AS, sementara Trump menyatakan apresiasi atas bantuan Israel.

Perdana Menteri Israel tersebut menambahkan bahwa Trump memuji Israel sebagai sekutu yang teguh, bertekad, dan kuat dan mengatakan kedua negara terus menghancurkan rezim teror Iran.

Seperti diketahui, pernyataan tersebut muncul di tengah ketegangan yang terus berlanjut antara AS, Israel, dan Iran, dengan upaya diplomatik dan perkembangan militer yang terus membentuk jalannya konflik.

Serangan AS-Israel terhadap Iran yang dimulai pada 28 Februari dilaporkan telah menewaskan sedikitnya 1.340 orang hingga saat ini, termasuk Pemimpin Tertinggi saat itu, Ali Khamenei. Teheran telah membalas dengan serangan pesawat tak berawak dan rudal yang menargetkan Israel, Yordania, Irak, dan negara-negara Teluk yang menampung aset militer AS.

