Nanda Prayoga
07 April 2026, 14.54 WIB

Netanyahu Bisiki Trump Jangan Mau Diajak Gencatan Senjata, AS-Israel vs Iran kian Memanas

Netanyahu bisiki Trump jangan mau diajak gencatan senjata dengan Iran. (dok Al Jazeera)

JawaPos.com - Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mendesak Presiden AS Donald Trump untuk tidak mengejar gencatan senjata dengan Iran. Pasalnya, dirinya khawatir atas potensi risiko.

Seperti dilansir dari Anadolu, Selasa (7/4), selama percakapan telepon pada Minggu (5/4), Netanyahu menyatakan keraguannya tentang kemungkinan gencatan senjata dengan Iran, memperingatkan bahwa hal itu dapat membawa risiko strategis, kata seorang pejabat Israel kepada Axios.

Namun, Trump mengatakan kepada Netanyahu bahwa gencatan senjata dengan Iran dapat dicapai jika Teheran menyetujui tuntutan AS. Ia menegaskan kembali bahwa persyaratan Washington termasuk Iran menyerahkan semua uranium yang diperkaya dan berkomitmen untuk tidak melanjutkan pengayaan uranium.

Sementara itu, Netanyahu mengatakan bahwa ia telah berbicara dengan Trump dan memujinya atas apa yang ia gambarkan sebagai operasi penyelamatan heroik seorang anggota awak pesawat AS, sementara Trump menyatakan apresiasi atas bantuan Israel.

Perdana Menteri Israel tersebut menambahkan bahwa Trump memuji Israel sebagai sekutu yang teguh, bertekad, dan kuat dan mengatakan kedua negara terus menghancurkan rezim teror Iran.

Seperti diketahui, pernyataan tersebut muncul di tengah ketegangan yang terus berlanjut antara AS, Israel, dan Iran, dengan upaya diplomatik dan perkembangan militer yang terus membentuk jalannya konflik.

Serangan AS-Israel terhadap Iran yang dimulai pada 28 Februari dilaporkan telah menewaskan sedikitnya 1.340 orang hingga saat ini, termasuk Pemimpin Tertinggi saat itu, Ali Khamenei. Teheran telah membalas dengan serangan pesawat tak berawak dan rudal yang menargetkan Israel, Yordania, Irak, dan negara-negara Teluk yang menampung aset militer AS.

Nama Penulis: NANDA PRAYOGA - nandaprayoga66@gmail.com

Rubrik/Kanal: Internasional

Editor: Estu Suryowati
Artikel Terkait
Klaim Bisa Taklukkan Iran, Trump: Seluruh Negara Dapat Dihancurkan dalam Satu Malam - Image
Internasional

Klaim Bisa Taklukkan Iran, Trump: Seluruh Negara Dapat Dihancurkan dalam Satu Malam

07 April 2026, 14.51 WIB

Iran Sebut Kepala Intelijen IRGC Tewas dalam Serangan AS-Israel, Tel Aviv Akui Keterlibatan - Image
Internasional

Iran Sebut Kepala Intelijen IRGC Tewas dalam Serangan AS-Israel, Tel Aviv Akui Keterlibatan

07 April 2026, 10.41 WIB

Serangan AS-Israel Guncang Iran: Masjid dan Universitas Jadi Sasaran, Puluhan Tewas Termasuk Anak-anak - Image
Internasional

Serangan AS-Israel Guncang Iran: Masjid dan Universitas Jadi Sasaran, Puluhan Tewas Termasuk Anak-anak

07 April 2026, 06.32 WIB

Terpopuler

11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja - Image
1

11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja

2

Penjelasan PLN Jakarta Mati Lampu Serentak Hari Ini, MRT hingga Lampu Merah Padam Total

3

Imran Nahumarury Angkat Bicara Usai Semen Padang Kalah dari Persib Bandung

4

BMKG Prediksi El Nino 2026 di Jatim Lemah, Tak Sekering 2023

5

Pengganti Bruno Moreira Sudah Ditemukan? Winger Rp 1,74 Miliar Ini Bikin Persebaya Surabaya Punya Senjata Baru

6

Rekomendasi 11 Kuliner Serba Kikil di Surabaya yang Empuk, Gurih dan Bumbu Khas yang Nendang

7

Jelajah 13 Kuliner Kebab di Surabaya yang Murah Meriah Isian Melimpah dan Rasa Juara

8

Masih Kekurangan Pegawai Terutama Guru, Pemkab Gresik Pastikan Tak Ada Pemecatan PPPK, Belanja Pegawai Hanya 29 Persen

9

Usai Kalahkan Australia, Ini Calon Lawan Timnas Futsal Indonesia di Semifinal AFF 2026

10

Update 4 Rumor Transfer Bintang Timnas Indonesia Musim Depan! Libatkan Persib Bandung, Persebaya Surabaya dan PSV Eindhoven

