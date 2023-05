Buntut Penembakan Sadis di Mal Texas, Joe Biden Geram, Desak Kongres AS Larang Senjata Serbu

JawaPos.com - Presiden Amerika Serikat Joe Biden mendesak Kongres AS untuk meloloskan rancangan undang-undang (RUU) yang melarang senjata serbu. Biden bereaksi setelah penembakan sadis terjadi lagi di AS, tepatnya di sebuah mal di Texas. Biden geram dan larangan kepemilikan senjata serbu bagi warga AS disebutnya harus segera dilakukan.

"Sekali lagi, Kongres harus mengirimi saya RUU yang melarang senjata serbu dan senjata berkapasitas tinggi. Memberlakukan pemeriksaan latar belakang universal. Mensyaratkan penyimpanan yang aman. Mengakhiri kekebalan untuk produsen senjata. Saya akan langsung menandatanganinya. Kita membutuhkan tidak kurang dari itu untuk menjaga keamanan," kata Biden di Twitter.

Pada Sabtu (6/5), sebanyak 8 orang tewas dalam penembakan di sebuah mal di kota Allen, Texas, sekitar 48 kilometer dari utara Dallas. Pelaku bersenjata juga tewas di tembak oleh seorang petugas di mal.

"Istri saja, Jill, dan saya mendoakan keluarga mereka dan mereka yang terluka parah. Kami berterima kasih kepada responden pertama yang bertindak cepat dan berani," kata Biden.

"Serangan seperti itu terlalu mengejutkan untuk menjadi hal yang lazim. Kita membutuhkan lebih banyak tindakan, lebih cepat untuk menyelamatkan nyawa," ujar Biden menambahkan.

Penembakan terjadi di Allen Premium Outlets pada pukul 15:36 waktu setempat. Kepala Polisi Allen Brian Harvey mengatakan seorang petugas mal langsung bertindak dan membunuh tersangka.

Menurut sejumlah pejabat setempat, setidaknya tujuh korban lainnya berusia antara 5 hingga 61 tahun dirawat di rumah sakit karena luka-luka. Tiga di antara mereka dalam kondisi kritis, sedangkan empat lainnya dalam keadaan stabil.

Rekaman video yang beredar online menunjukkan, penembak keluar dari sedan di tempat parkir mal sebelum menembaki orang-orang yang berjalan di dekatnya. Pada saat kejadian, mal tersebut sedang ramai. Maklum, akhir pekan. Suara tembakan itu pun membuat orang-orang berlarian. Mereka mencari tempat berlindung.

Seorang petugas kepolisian yang kebetulan berada di lokasi langsung cepat merespons dan menetralisasi kejadian. Pelaku ditembak hingga tergeletak di trotoar. Pelaku membawa senjata semiotomatis AR-15. Senjata tersebut kerap dipakai para pelaku penembakan massal di AS.

’’Petugas yang berada di mal mendengar tembakan, pergi ke arah pelaku, dan baku tembak terjadi sebelum tersangka dilumpuhkan,’’ ujar Kepala Polisi Allen Brian Harvey seperti dikutip Agence France-Presse.

Ratusan pengunjung mal tersebut akhirnya dievakuasi. Polisi meminta pengunjung yang memiliki video penembakan untuk menyerahkannya ke FBI sebagai barang bukti. Insiden itu membuat banyak saksi mata di lokasi menjadi trauma.

’’Tidak ada lagi tempat yang lebih aman. Saya tidak tahu lagi harus bagaimana,’’ ujar Jaynal Pervez, salah seorang saksi mata.