Kronologi Penembakan Brutal di Louisiana: Dari Dini Hari hingga Kejar-kejaran Polisi, 8 Anak Tewas Ditembak Ayahnya

Polisi bekerja di luar lokasi penembakan massal, Minggu, 19 April 2026, di Shreveport, La. (AP Photo/Gerald Herbert)
JawaPos.com - Tragedi berdarah yang menewaskan delapan anak di Shreveport, Lousiana, Amerika Serikat (AS) berlangsung dalam rangkaian peristiwa cepat dan mencekam sejak Minggu (19/4) dini hari.
Melansir AP News, pihak kepolisian mengungkap kronologi kejadian yang kini disebut sebagai salah satu penembakan massal paling mematikan di Amerika Serikat dalam lebih dari dua tahun terakhir.
Awal Kejadian: Serangan Pertama Sebelum Fajar
Menurut keterangan Shreveport Police Department, insiden dimulai sebelum matahari terbit di sebuah kawasan permukiman di selatan kota.
Pelaku, Shamar Elkins (31), pertama kali mendatangi sebuah rumah dan menembak seorang wanita hingga mengalami luka kritis. Wanita tersebut diketahui memiliki hubungan dekat dengan pelaku.
Berlanjut ke Lokasi Kedua: Aksi Paling Mematikan
Setelah serangan awal, pelaku kemudian berpindah ke rumah lain yang berada tidak jauh dari lokasi pertama. Di tempat inilah tragedi mencapai puncaknya.
Di dalam rumah tersebut, tujuh anak ditemukan tewas akibat tembakan. Usia para korban berkisar antara 3 hingga 11 tahun. Mereka diketahui berada di lokasi yang sama saat serangan terjadi.
Satu anak lainnya ditemukan meninggal di atas atap rumah. Polisi menduga korban berusaha melarikan diri dari amukan pelaku.
Upaya Melarikan Diri: Anak Lompat dari Atap
