Rian Alfianto
20 April 2026, 19.54 WIB

Kronologi Penembakan Brutal di Louisiana: Dari Dini Hari hingga Kejar-kejaran Polisi, 8 Anak Tewas Ditembak Ayahnya

Polisi bekerja di luar lokasi penembakan massal, Minggu, 19 April 2026, di Shreveport, La. (AP Photo/Gerald Herbert)

JawaPos.com - Tragedi berdarah yang menewaskan delapan anak di Shreveport, Lousiana, Amerika Serikat (AS) berlangsung dalam rangkaian peristiwa cepat dan mencekam sejak Minggu (19/4) dini hari. 

Melansir AP News, pihak kepolisian mengungkap kronologi kejadian yang kini disebut sebagai salah satu penembakan massal paling mematikan di Amerika Serikat dalam lebih dari dua tahun terakhir.

Awal Kejadian: Serangan Pertama Sebelum Fajar

Menurut keterangan Shreveport Police Department, insiden dimulai sebelum matahari terbit di sebuah kawasan permukiman di selatan kota.

Pelaku, Shamar Elkins (31), pertama kali mendatangi sebuah rumah dan menembak seorang wanita hingga mengalami luka kritis. Wanita tersebut diketahui memiliki hubungan dekat dengan pelaku.

Berlanjut ke Lokasi Kedua: Aksi Paling Mematikan

Setelah serangan awal, pelaku kemudian berpindah ke rumah lain yang berada tidak jauh dari lokasi pertama. Di tempat inilah tragedi mencapai puncaknya.

Di dalam rumah tersebut, tujuh anak ditemukan tewas akibat tembakan. Usia para korban berkisar antara 3 hingga 11 tahun. Mereka diketahui berada di lokasi yang sama saat serangan terjadi.

Satu anak lainnya ditemukan meninggal di atas atap rumah. Polisi menduga korban berusaha melarikan diri dari amukan pelaku.

Upaya Melarikan Diri: Anak Lompat dari Atap

Artikel Terkait
Korban Tewas Penembakan Sekolah di Turki Naik Jadi 9 Orang - Image
Internasional

Korban Tewas Penembakan Sekolah di Turki Naik Jadi 9 Orang

16 April 2026, 15.45 WIB

Alumni Mengamuk di Sekolah di Turki Lakukan Penembakan Brutal, 16 Orang Terluka - Image
Internasional

Alumni Mengamuk di Sekolah di Turki Lakukan Penembakan Brutal, 16 Orang Terluka

15 April 2026, 18.34 WIB

Satgas Operasi Damai Cartenz Tangkap Pelaku Penembakan Mendagri Tito Karnavian saat jadi Kapolda Papua - Image
Berita Daerah

Satgas Operasi Damai Cartenz Tangkap Pelaku Penembakan Mendagri Tito Karnavian saat jadi Kapolda Papua

03 April 2026, 23.52 WIB

Terpopuler

Resmi! Daftar Line Up Skuad Clash of Legends 2026 Barcelona Legends vs DRX World Legends di GBK - Image
1

Resmi! Daftar Line Up Skuad Clash of Legends 2026 Barcelona Legends vs DRX World Legends di GBK

2

Resmi! Link Live Streaming Clash of Legends 2026 Barcelona Legends vs DRX World Legends di Gelora Bung Karno

3

Jadwal Clash of Legends Barcelona Legends vs DRX World Legends: Siaran Langsung, Live Streaming dan Daftar Skuad Kedua Tim!

4

Disiarkan di Televisi? Informasi Lengkap Clash of Legends Jakarta 2026! Patrick Kluivert Siap Comeback di GBK

5

Jadwal Clash of Legends Jakarta 2026! Duel Epik Barcelona Legends vs DRX World Legends di Gelora Bung Karno

6

Kick-off Sempat Dimajukan! Ini Jadwal Resmi Persib Bandung vs Arema FC di GBLA

7

Harga LPG Non Subsidi Naik per 18 April 2026, Cek Daftar Harga Terbarunya!

8

Kecewa Berat! Francisco Rivera Ungkap Kondisi Ruang Ganti Persebaya Surabaya Usai Kalah dari Madura United

9

15 Tempat Kuliner di Jogja untuk Sarapan Pagi Paling Murah Meriah tapi Rasa Tetap Istimewa

10

Heboh Isu Perselingkuhan Istri Ahmad Sahroni dengan Seorang Duda Drummer Band Tahun 90-an, Netizen: Ketahuan Mulu Mesra-mesraan di Publik

