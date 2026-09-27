Kawal Swasembada Pangan, Menteri PU Dody Hanggodo Buka Aduan WA Warga

Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo saat melakukan sidak di Bekasi, Jawa Barat. (Istimewa)
JawaPos.com - Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo tidak ingin hanya mengandalkan laporan berjenjang dari bawahannya untuk mengetahui kondisi di lapangan.
Sekitar tiga minggu sebelum melakukan inspeksi mendadak ke Desa Karangharja, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Sabtu (26/9), Dody membuka layanan pengaduan melalui WhatsApp.
Masyarakat diminta melaporkan langsung titik-titik sawah yang mengalami kekeringan dan belum tertangani.
Langkah itu dilakukan setelah Dody menerima laporan dari jajaran kementerian yang menyebut kondisi kekeringan terkendali. Melalui dashboard monitoring, sekitar 73.000 hektare sawah dilaporkan telah diselamatkan dari ancaman gagal panen.
Namun, laporan masyarakat memberikan gambaran berbeda.
Informasi yang masuk melalui WhatsApp, ditambah pemantauan percakapan di media sosial, menunjukkan masih ada persoalan kekeringan yang belum terselesaikan.
Dody kemudian memilih turun langsung.
Di Pebayuran, sekitar 1.000 hektare sawah dilaporkan mengalami kekurangan air selama kurang lebih tujuh bulan. Padahal, terdapat aliran sungai yang masih memiliki air tidak jauh dari area persawahan.
Temuan itu membuat Dody menegur sejumlah pejabat yang berada di lokasi. Rekaman teguran tersebut kemudian beredar dan menjadi perhatian publik.
Bagi Dody, persoalannya bukan sekadar soal laporan yang berbeda dengan kondisi lapangan. Ia tidak ingin informasi yang diterima pimpinan berhenti pada laporan yang membuat semuanya terlihat baik.
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Jawa Pos
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