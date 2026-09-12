Ada Pekerjaan Jalan di Tol Jakarta–Cikampek, Ini 5 Titik yang Bisa Bikin Perjalanan Melambat

Ilustrasi perbaikan di ruas Tol Transjawa. (Istimewa)
JawaPos.com - Pengendara yang melintasi Tol Jakarta–Cikampek pada 12–18 September 2026 perlu mengantisipasi potensi perlambatan perjalanan.
PT Jasamarga Transjawa Tol (JTT) melakukan rekonstruksi perkerasan di lima titik, termasuk jalur arah Jakarta dan Cikampek serta Off Ramp Cibitung.
Pekerjaan di sejumlah lokasi tersebut memiliki jadwal berbeda.
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Karena beberapa di antaranya berlangsung selama beberapa hari, pengendara yang melintas pada periode tersebut sebaiknya memperhitungkan waktu perjalanan tambahan dan memperhatikan kondisi lalu lintas di sekitar area pekerjaan.
Berikut lokasi yang perlu dicatat sebelum perjalanan:
Pekerjaan berlangsung pada Sabtu (12/9) pukul 01.00 WIB hingga Senin (14/9) pukul 06.00 WIB.
Rekonstruksi dimulai Sabtu (12/9) pukul 01.00 WIB dan berlangsung hingga Kamis (17/9) pukul 24.00 WIB.
Pekerjaan dijadwalkan mulai Minggu (13/9) pukul 21.00 WIB hingga Jumat (18/9) pukul 12.00 WIB.
Pekerjaan berlangsung pada Senin (14/9) pukul 09.00 WIB hingga Jumat (18/9) pukul 06.00 WIB.
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