Ada Pekerjaan Jalan di Tol Jakarta–Cikampek, Ini 5 Titik yang Bisa Bikin Perjalanan Melambat

JawaPos.com - Pengendara yang melintasi Tol Jakarta–Cikampek pada 12–18 September 2026 perlu mengantisipasi potensi perlambatan perjalanan.

PT Jasamarga Transjawa Tol (JTT) melakukan rekonstruksi perkerasan di lima titik, termasuk jalur arah Jakarta dan Cikampek serta Off Ramp Cibitung.

Pekerjaan di sejumlah lokasi tersebut memiliki jadwal berbeda.

Karena beberapa di antaranya berlangsung selama beberapa hari, pengendara yang melintas pada periode tersebut sebaiknya memperhitungkan waktu perjalanan tambahan dan memperhatikan kondisi lalu lintas di sekitar area pekerjaan.

5 titik Tol Jakarta–Cikampek yang sedang diperbaiki Berikut lokasi yang perlu dicatat sebelum perjalanan:

1. Off Ramp Cibitung 3 Lajur 2 Pekerjaan berlangsung pada Sabtu (12/9) pukul 01.00 WIB hingga Senin (14/9) pukul 06.00 WIB.

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2. KM 35+100–KM 35+921 arah Cikampek, Lajur 1 Rekonstruksi dimulai Sabtu (12/9) pukul 01.00 WIB dan berlangsung hingga Kamis (17/9) pukul 24.00 WIB.

3. KM 30+328–KM 30+138 arah Jakarta, Lajur 1 Pekerjaan dijadwalkan mulai Minggu (13/9) pukul 21.00 WIB hingga Jumat (18/9) pukul 12.00 WIB.