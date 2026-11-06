Song Joong Ki Tertangkap Kamera Jalan-Jalan Bersama Istri dan Dua Anaknya

Song Joong Ki dan Keluarga Kecilnya (zapzee.net)

JawaPos.com - Song Joong Ki menarik perhatian publik usai tertangkap kamera menghabiskan waktu bersama istri, Katy Louise Saunders, dan kedua anak mereka.

Foto-foto kebersamaan keluarga tersebut beredar di media sosial dan komunitas daring pada awal November 2026.

Menurut laporan Zapzee, keluarga kecil itu terlihat menikmati suasana santai di sebuah jalur pedestrian bawah tanah menuju Banpo Hangang Park, Seoul.

Dalam foto yang beredar, Song Joong Ki tampil kasual dengan topi dan pakaian sederhana. Ia terlihat mendorong stroller yang dilaporkan membawa putri bungsunya.

Sementara itu, Katy berjalan di samping mereka dan tampak memperhatikan mural yang menghiasi dinding lorong. Putra sulung mereka juga ikut berjalan bersama kedua orang tuanya.

Momen tersebut curi perhatian karena memperlihatkan sisi lain Song Joong Ki di luar aktivitasnya sebagai aktor. Ia tampak menjalani peran sebagai ayah dengan menemani anak-anaknya dalam kegiatan sehari-hari.

Kebersamaan keluarga ini pun mengundang komentar hangat dari warganet yang mengapresiasi kesederhanaan mereka saat berada di ruang publik.

Selain foto di sekitar Banpo Hangang Park, laporan mengenai keberadaan keluarga Song Joong Ki di sejumlah tempat juga bermunculan.

Mereka disebut pernah terlihat menghabiskan waktu di taman dan taman hiburan di Seoul. Dalam salah satu kesaksian yang dikutip media, keluarga tersebut tampak menikmati kunjungan tanpa terlalu memedulikan perhatian orang-orang di sekitarnya.

Song Joong Ki menikah dengan aktris asal Inggris, Katy Louise Saunders, pada 2023. Pasangan ini dikaruniai seorang putra pada tahun yang sama, kemudian menyambut kelahiran putri mereka pada November 2024.