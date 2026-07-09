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Leni Setya Wati
Jumat, 10 Juli 2026 | 06.03 WIB

Park Ji Hyun Resmi Jadi Lawan Main Song Joong Ki di Drama Korea 'Love Cloud'

Park ji hyun dan Song jong ki (X @soompi) - Image

Park ji hyun dan Song jong ki (X @soompi)

JawaPos.com - Park Ji Hyun akan beradu akting dengan Song Joong Ki dalam drama KBS mendatang, "Love Cloud".

Menurut laporan Soompi pada 9 Juli, KBS2 resmi mengumumkan jajaran pemeran utama drama akhir pekan terbaru berjudul Love Cloud.

Park Ji Hyun akan beradu akting dengan Song Joong Ki dalam drama yang dijadwalkan tayang pada 2027. Sebelumnya, Song Joong Ki lebih dulu dipastikan bergabung dengan proyek ini pada Mei lalu.

Love Cloud merupakan drama romansa unik yang dibalut unsur fantasi. Ceritanya mengikuti Kang Woo Joo, seorang pengatur lalu lintas udara yang mampu melihat emosi mantan kekasihnya melalui perubahan cuaca, serta Ahn Ha Ni, seorang pilot yang mengalami kutukan sehingga setiap emosinya memengaruhi kondisi langit.

Drama ini akan disutradarai oleh Song Min Yeop, yang sebelumnya menggarap High Cookie dan Youth of May.

Dalam drama tersebut, Song Joong Ki memerankan Kang Woo Joo, mantan instruktur penerbangan yang pernah dijuluki "Mad Captain" karena kemampuan terbangnya yang luar biasa.

Setelah memutuskan berhenti menjadi pilot, ia memilih menetap di Pulau Jeju dan bekerja sebagai pengatur lalu lintas udara. 

Meski dikenal memiliki kemampuan analisis yang tajam, kehidupan Woo Joo berubah ketika kembali bertemu dengan mantan kekasihnya.

Sementara itu, Park Ji Hyun akan memerankan Ahn Ha Ni, seorang pilot yang dikenal ambisius dan selalu siap menerima tugas berat demi meraih promosi. Namun, sebuah kecelakaan tak terduga membuat emosinya memengaruhi cuaca di sekitarnya.

Situasi menjadi semakin rumit saat ia dipertemukan kembali dengan Kang Woo Joo, sosok yang membangkitkan perasaan yang selama ini ia pendam.

Song Joong Ki mengaku langsung tertarik dengan cerita Love Cloud sejak pertama kali membaca naskahnya.

Menurutnya, konsep yang menghubungkan emosi karakter dengan awan terasa segar dan berbeda.

Ia juga mengungkapkan rasa senangnya bisa kembali bekerja sama dengan Park Ji Hyun dan optimistis keduanya akan menampilkan chemistry yang kuat di layar.

Di sisi lain, Park Ji Hyun mengatakan bahwa naskah drama tersebut berhasil membuatnya larut dalam berbagai emosi. Ia mengaku tertawa, terharu, sekaligus terbawa suasana saat membaca alur ceritanya.

Editor: Candra Mega Sari
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