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Leni Setya Wati
Kamis, 16 Juli 2026 | 05.59 WIB

Song Joong Ki dan Katie Saunders Diterpa Rumor Cerai, Fakta Terbaru Justru Bantah Isu Tersebut 

song jong ki (x @infodrakof_id)

 

JawaPos.com – Song Joong Ki menjadi sorotan setelah rumor perceraian dengan sang istri, Katie Louise Saunders.
 
Menurut laporan The Chosun, berbagai unggahan menggunakan judul sensasional seperti "laporan eksklusif" hingga "perceraian kedua di usia 40 tahun", meski tidak disertai bukti maupun konfirmasi resmi.
 
Hingga kini, Song Joong Ki maupun agensinya tidak pernah mengeluarkan pernyataan terkait kabar perceraian tersebut.
 
Sejumlah media Korea yang kredibel juga tidak melaporkan adanya masalah rumah tangga pasangan ini.
 
Sebagian besar konten yang beredar hanya berisi spekulasi tanpa dasar yang dapat dipertanggungjawabkan.
 
Hubungan Song Joong Ki dan Katie berjalan baik. Pada April lalu, pasangan tersebut tampil bersama untuk pertama kalinya di hadapan publik sejak menikah pada 2023 saat menghadiri konser Gaon Soloists' 7th Regular Concert "Children's Scenes" di Seoul Arts Center.
 
Keduanya juga menjadi narator dalam acara tersebut dan melayani permintaan foto dari para penggemar.
 
Momen kebersamaan mereka turut dibagikan oleh aktris musikal Kim So Hyun yang mengunggah foto bersama pasangan itu sembari menyebut Song Joong Ki dan Katie sebagai sosok yang ramah.
 
Keduanya juga beberapa kali terlihat bersama di bandara maupun stadion bisbol.
 
Dalam sejumlah wawancara, Song Joong Ki pun tak ragu menunjukkan rasa cintanya kepada keluarga dengan membagikan cerita tentang kedua anak mereka.
 
Rumor yang terus beredar memicu kemarahan banyak penggemar. Mereka menilai penyebaran informasi palsu demi mengejar jumlah penonton telah melewati batas dan berpotensi merusak reputasi seseorang.
 
Banyak warganet mendesak adanya tindakan hukum terhadap pembuat konten yang menyebarkan kabar tanpa verifikasi.
 
Kasus ini kembali menjadi pengingat pentingnya menyaring informasi sebelum mempercayai atau membagikannya.
 
Judul yang bombastis bukanlah jaminan sebuah informasi benar, sehingga publik diimbau untuk selalu mengacu pada pernyataan resmi maupun laporan dari media yang tepercaya.
 
 

Editor: Setyo Adi Nugroho
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