Logo JawaPos
HomeEntertainment
Author avatar - Image
Leni Setya Wati
Sabtu, 24 Oktober 2026 | 21.36 WIB

Momen Song Joong Ki Bertemu Penggemar di Luar Negeri Viral, Komentar soal Mantan Istri Tuai Kritik

song joong ki https://zapzee - Image

song joong ki https://zapzee

JawaPos.com - Song Joong Ki jadi perbincangan setelah sebuah video yang memperlihatkan interaksinya dengan penggemar di luar negeri beredar di media sosial.

Dalam rekaman tersebut, ekspresinya terlihat berubah sesaat setelah nama mantan istrinya, Song Hye Kyo, disebut oleh seseorang di tengah kerumunan.

Menurut laporan Zapzee, momen singkat itu menarik perhatian warganet dan memicu beragam tanggapan mengenai etika penggemar ketika bertemu langsung dengan selebritas.

Dalam video yang beredar, Song Joong Ki terlihat mengenakan topi, sweatshirt, dan celana jeans saat menyapa orang-orang yang mengenalinya di jalan. Ia awalnya tampak ramah dan tersenyum ketika berinteraksi dengan para penggemar.

Namun, situasi berubah ketika seseorang bertanya siapa dirinya, lalu orang lain menjawab dengan menyebutnya sebagai pria yang pernah menikah dengan Song Hye Kyo.

Ekspresi Song Joong Ki kemudian terlihat sedikit mengernyit sebelum ia kembali tersenyum dan melanjutkan interaksi.

Rekaman tersebut segera mengundang komentar di berbagai komunitas daring. Sejumlah warganet menilai bahwa menyebut mantan pasangan seseorang dalam pertemuan langsung merupakan tindakan yang kurang pantas.

Ada pula yang memahami mengapa situasi tersebut bisa terasa canggung bagi sang aktor. Meski demikian, video singkat itu tidak dapat memastikan apakah Song Joong Ki benar-benar memahami ucapan tersebut atau apakah perubahan ekspresinya memang berkaitan dengan komentar tentang mantan istrinya.

Song Joong Ki dan Song Hye Kyo pertama kali bertemu ketika membintangi drama populer Descendants of the Sun pada 2016. Chemistry keduanya dalam drama tersebut membuat mereka dikenal sebagai “Song-Song Couple”.

Hubungan mereka kemudian berlanjut ke dunia nyata hingga menikah pada Oktober 2017. Namun, pernikahan itu berakhir dengan perceraian pada Juli 2019.

Editor: Hanny Suwindari
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Song Joong Ki dan Katie Saunders Diterpa Rumor Cerai, Fakta Terbaru Justru Bantah Isu Tersebut  - Image
Infotainment

Song Joong Ki dan Katie Saunders Diterpa Rumor Cerai, Fakta Terbaru Justru Bantah Isu Tersebut 

Kamis, 16 Juli 2026 | 05.59 WIB

Park Ji Hyun Resmi Jadi Lawan Main Song Joong Ki di Drama Korea 'Love Cloud' - Image
Music & Movie

Park Ji Hyun Resmi Jadi Lawan Main Song Joong Ki di Drama Korea 'Love Cloud'

Jumat, 10 Juli 2026 | 06.03 WIB

Terpopuler

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern - Image
1

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern

2

Profil Kalam Salan, Anggota Parlemen Malaysia yang Kritik Prabowo Pakai Bahasa Jawa

3

Prediksi Skor Persik Kediri vs PSS Sleman: Macan Putih Diunggulkan Menang

4

4 Faktor yang Membentuk Kepribadian Introvert Menurut Penjelasan Psikologi

5

Debut di ITB Ultra Marathon 2026, Alumni ITS Langsung Rebut Gelar Juara

6

Prediksi Skor Getafe vs Lugano: Tamu Datang dengan Modal Positif

7

Prediksi Skor Bournemouth vs AC Milan: The Cherries Berpeluang Perpanjang Tren Positif

8

Prediksi Skor Kairat vs Panathinaikos: Wakil Yunani Diunggulkan, Duel Sengit di Kazakhstan

9

Panser Biru Tanggapi Sanksi PSIS dan Larangan 6 Kali Away Usai Kericuhan di Ciamis

10

Prediksi OFI Crete vs Bayer Leverkusen: Tuan Rumah Terpuruk, Tim Tamu Lebih Diunggulkan

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore