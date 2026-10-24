Momen Song Joong Ki Bertemu Penggemar di Luar Negeri Viral, Komentar soal Mantan Istri Tuai Kritik

JawaPos.com - Song Joong Ki jadi perbincangan setelah sebuah video yang memperlihatkan interaksinya dengan penggemar di luar negeri beredar di media sosial.

Dalam rekaman tersebut, ekspresinya terlihat berubah sesaat setelah nama mantan istrinya, Song Hye Kyo, disebut oleh seseorang di tengah kerumunan.

Menurut laporan Zapzee, momen singkat itu menarik perhatian warganet dan memicu beragam tanggapan mengenai etika penggemar ketika bertemu langsung dengan selebritas.

Dalam video yang beredar, Song Joong Ki terlihat mengenakan topi, sweatshirt, dan celana jeans saat menyapa orang-orang yang mengenalinya di jalan. Ia awalnya tampak ramah dan tersenyum ketika berinteraksi dengan para penggemar.

Namun, situasi berubah ketika seseorang bertanya siapa dirinya, lalu orang lain menjawab dengan menyebutnya sebagai pria yang pernah menikah dengan Song Hye Kyo.

Ekspresi Song Joong Ki kemudian terlihat sedikit mengernyit sebelum ia kembali tersenyum dan melanjutkan interaksi.

Rekaman tersebut segera mengundang komentar di berbagai komunitas daring. Sejumlah warganet menilai bahwa menyebut mantan pasangan seseorang dalam pertemuan langsung merupakan tindakan yang kurang pantas.

Ada pula yang memahami mengapa situasi tersebut bisa terasa canggung bagi sang aktor. Meski demikian, video singkat itu tidak dapat memastikan apakah Song Joong Ki benar-benar memahami ucapan tersebut atau apakah perubahan ekspresinya memang berkaitan dengan komentar tentang mantan istrinya.

Song Joong Ki dan Song Hye Kyo pertama kali bertemu ketika membintangi drama populer Descendants of the Sun pada 2016. Chemistry keduanya dalam drama tersebut membuat mereka dikenal sebagai “Song-Song Couple”.