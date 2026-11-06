Akan Jalani Wajib Militer, Lee Know dari Stray Kids Tuai Perhatian

Lee Know. (Soompi)
JawaPos.com – Buat kejutan bagi penggemar, Lee Know anggota boygrup Korea kabarnya akan menjalani wajib militer
Dikutip dari Soompi, Jum’at (6/11), agensinya JYP Entertainment merilis pemberitahuan berikut terkait rencana wajib militer Lee Know tersebut yang mengejutkan
Rasa terima kasih yang tulus kepada seluruh STAY diucapkan agensi, atas cinta dan dukungan yang tak tergoyahkan selama perjalanan Stray Kids sejak debut mereka.
Nantinya idol yang memiliki banyak talenta itu dijadwalkan untuk melaksanakan wajib militer pada kuartal pertama tahun 2027.
Kemungkinan ia tidak dapat berpartisipasi dalam beberapa kegiatan yang dijadwalkan pada periode tersebut.
Berbagai konten dan kegiatan individu telah direncanakan sang idol sebelum keberangkatannya di tahun depan
Agensi juga memahami bahwa kabar ini mungkin mengejutkan bagi banyak STAY, dan kami menghargai pengertian penggemar.
Detail lebih lanjut yang belum dapat disampaikan saat ini akan diumumkan secara terpisah setelah tersedia.
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