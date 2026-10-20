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Aulia Ramadhani
Selasa, 20 Oktober 2026 | 15.15 WIB

Selamat! THIS & THAT Milik Boygrup Stray Kids Kembali Masuk ke Dalam 30 Besar Billboard 200

Stray Kids. Sumber Foto: Soompi - Image

Stray Kids. Sumber Foto: Soompi

JawaPos.com – Baru saja dirilis, karya bertajuk THIS & THAT dari boygrup Korea  Stray Kids kembali masuk ke dalam 30 besar Billboard 200

Dikutip dari Soompi, Selasa (20/10), tentunya mereka memiliki pesona yang tak main-main di dunia musik

Minggu ini, mini album ke-10 Stray Kids, THIS & THAT, naik kembali ke posisi ke-29 dalam minggu kesembilan berturut-turut di tangga lagu Top 200 Albums.

Posisi tersebut memeringkat album-album paling populer di Amerika Serikat, yang membuat penggemar turut antusias.

Di Billboard 200, THIS & THAT meraih peringkat minggu kesembilan tertinggi dibandingkan album Stray Kids lain, mencatatkan rekor pribadi baru bagi grup tersebut.

Karya indah itu juga berhasil memulai debutnya di posisi ke-1 na Billboard 200 pada bulan Agustus lalu, juga kembali menempati posisi ke-1 di tangga lagu World Albums Billboard minggu in.

Dengan hal ini, album ini berhasil mempertahankan selama minggu ketujuh (tidak berturut- di posisi tersebut

Tak hanya itu, THIS & THAT berhasil naik ke posisi ke-3 di tangga lagu Top Album Sales, yang berarti album ini menjadi album terlaris ketiga minggu ini di Amerika Serikat.

Selalu menampilkan aksi panggung yang indah, Stray Kids melesat ke posisi ke-29 di tangga lagu Artist 100 Billboard.

Posisi tersebut menandai minggu ke-151 mereka secara keseluruhan di tangga lagu Billboard, yang juga membuat penggemar bangga.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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