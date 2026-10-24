Hyunjin Stray Kids Batasi Gerakan dalam Penampilan Mendatang, Kenapa?

JawaPos.com – Sebagai idol tentunya harus menyadari kesehatannya, seperti Hyunjin anggota boy grup Korea Stray Kids yang membatasi gerakannya karena mengalami nyeri bahu.

Dikutip dari Soompi, Sabtu (24/10), belakangan ini, agensinya JYP Entertainment mengungkapkan bahwa Hyunjin sedang menjalani perawatan untuk nyeri pada bahu kanannya.

Dokter juga menyarankan untuk menghindari gerakan yang dapat membebani bagian tersebut, penggemar pun khawatir.

Akibatnya, gerakannya mungkin akan terbatas selama penampilan Stray Kids dalam tur dunia RUN IT JAPAN minggu ini serta dalam jadwal-jadwal kegiatannya yang akan datang.

“Kami ingin menyampaikan informasi mengenai kondisi kesehatan Hyunjin dari Stray Kids,” tulis agensi dalam surat pernyataan

Belakangan ini, Hyunjin mengalami nyeri di area bahu kanannya dan telah menerima perawatan dari ahli medis.

Kini ia disarankan untuk membatasi gerakan yang dapat membebani bahunya serta menjalani rehabilitasi bersamaan dengan perawatan medisnya guna mendukung pemulihan.

Karena keadaan mendesak itu, gerakan Hyunjin mungkin akan terbatas selama penampilan Stray Kids dalam tur dunia minggu ini

Untuk STAY, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya karena harus menyampaikan kabar yang tidak terduga ini.