Logo JawaPos
HomeInfotainment
Author avatar - Image
Aulia Ramadhani
Sabtu, 24 Oktober 2026 | 14.32 WIB

Hyunjin Stray Kids Batasi Gerakan dalam Penampilan Mendatang, Kenapa?

Hyunjin Stray Kids. Sumber Foto: Soompi - Image

Hyunjin Stray Kids. Sumber Foto: Soompi

JawaPos.com – Sebagai idol tentunya harus menyadari kesehatannya, seperti Hyunjin anggota boy grup Korea Stray Kids yang membatasi gerakannya karena mengalami nyeri bahu.

Dikutip dari Soompi, Sabtu (24/10), belakangan ini, agensinya JYP Entertainment mengungkapkan bahwa Hyunjin sedang menjalani perawatan untuk nyeri pada bahu kanannya.

Dokter juga menyarankan untuk menghindari gerakan yang dapat membebani bagian tersebut, penggemar pun khawatir.

Akibatnya, gerakannya mungkin akan terbatas selama penampilan Stray Kids dalam tur dunia RUN IT JAPAN minggu ini serta dalam jadwal-jadwal kegiatannya yang akan datang.

“Kami ingin menyampaikan informasi mengenai kondisi kesehatan Hyunjin dari Stray Kids,” tulis agensi dalam surat pernyataan

Belakangan ini, Hyunjin mengalami nyeri di area bahu kanannya dan telah menerima perawatan dari ahli medis.

Kini ia disarankan untuk membatasi gerakan yang dapat membebani bahunya serta menjalani rehabilitasi bersamaan dengan perawatan medisnya guna mendukung pemulihan.

Karena keadaan mendesak itu, gerakan Hyunjin mungkin akan terbatas selama penampilan Stray Kids dalam tur dunia minggu ini

Untuk STAY, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya karena harus menyampaikan kabar yang tidak terduga ini.

 Agensi berjanji akan terus memprioritaskan kesehatan dan pemulihan sang artis, serta berupaya semaksimal mungkin untuk memastikan ia mendapatkan perawatan

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Selamat! THIS & THAT Milik Boygrup Stray Kids Kembali Masuk ke Dalam 30 Besar Billboard 200 - Image
Music & Movie

Selamat! THIS & THAT Milik Boygrup Stray Kids Kembali Masuk ke Dalam 30 Besar Billboard 200

Selasa, 20 Oktober 2026 | 15.15 WIB

Miliki HatiMulia, Bang Chan Stray Kids Berikan Donasi untuk Rayakan Ulang Tahunnya - Image
Entertainment

Miliki HatiMulia, Bang Chan Stray Kids Berikan Donasi untuk Rayakan Ulang Tahunnya

Selasa, 6 Oktober 2026 | 16.19 WIB

Stray Kids Torehkan Rekor Billboard, 9 Album Beruntun Duduki Posisi Nomor 1 Tangga Lagu - Image
Music & Movie

Stray Kids Torehkan Rekor Billboard, 9 Album Beruntun Duduki Posisi Nomor 1 Tangga Lagu

Jumat, 25 September 2026 | 04.32 WIB

Terpopuler

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern - Image
1

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern

2

Profil Kalam Salan, Anggota Parlemen Malaysia yang Kritik Prabowo Pakai Bahasa Jawa

3

Prediksi Skor Persik Kediri vs PSS Sleman: Macan Putih Diunggulkan Menang

4

4 Faktor yang Membentuk Kepribadian Introvert Menurut Penjelasan Psikologi

5

Debut di ITB Ultra Marathon 2026, Alumni ITS Langsung Rebut Gelar Juara

6

Prediksi Skor Getafe vs Lugano: Tamu Datang dengan Modal Positif

7

Prediksi Skor Bournemouth vs AC Milan: The Cherries Berpeluang Perpanjang Tren Positif

8

Prediksi Skor Kairat vs Panathinaikos: Wakil Yunani Diunggulkan, Duel Sengit di Kazakhstan

9

Panser Biru Tanggapi Sanksi PSIS dan Larangan 6 Kali Away Usai Kericuhan di Ciamis

10

Prediksi OFI Crete vs Bayer Leverkusen: Tuan Rumah Terpuruk, Tim Tamu Lebih Diunggulkan

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore