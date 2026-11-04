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Penulis: Leni Setya Wati
Rabu, 4 November 2026 | 21.57 WIB

T.O.P dan Nana Datang ke Birthday Cafe, Momen Ini Picu Reaksi Beragam

T.O.P dan Nana (x @kstyle_news)

JawaPos.com - T.O.P jadi sorotan setelah mengunjungi kafe ulang tahun yang disiapkan penggemar bersama kekasihnya, Nana.

Momen tersebut terjadi sehari setelah T.O.P menyampaikan permintaan maaf kepada pengelola dan penggemar fansite lamanya yang telah mendukungnya selama sekitar 20 tahun.

Menurut laporan allkpop, video kunjungan T.O.P dan Nana beredar melalui media sosial kafe di kawasan Gangnam, Seoul.

Kafe tersebut dihias dengan foto, poster, dan merchandise untuk merayakan ulang tahun T.O.P pada 4 November. Dalam video, T.O.P terlihat melihat-lihat dekorasi, sementara Nana merekamnya menggunakan ponsel.

Kunjungan itu memunculkan reaksi beragam karena berdekatan dengan kontroversi penutupan fansite Choi Seung Hyun dot com.

Situs penggemar tersebut mengumumkan berhenti beroperasi setelah hampir dua dekade, dengan pengelola menyinggung rendahnya partisipasi dalam pameran yang direncanakan serta kurangnya komunikasi dengan agensi T.O.P.

T.O.P kemudian menyampaikan permintaan maaf melalui Instagram. Ia mengungkapkan rasa terima kasih kepada para pengelola dan penggemar yang terus mendukungnya, serta meminta maaf karena telah membuat mereka merasa terluka atau disalahpahami.

Agensinya, TOPSPOT Pictures, juga sebelumnya menyampaikan permintaan maaf terkait komunikasi dengan penggemar.

Sebagian warganet mempertanyakan keputusan T.O.P datang ke kafe penggemar bersama Nana, terutama karena kunjungan itu terjadi tidak lama setelah permintaan maafnya.

Namun, ada pula yang mendukung hubungan mereka dan menilai pasangan tersebut berhak menjalani hubungan secara terbuka.

Hingga kini, perbincangan mengenai kunjungan itu masih memunculkan pandangan yang berbeda di kalangan penggemar.

 
 

Editor: Setyo Adi Nugroho
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