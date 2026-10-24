Kasus Penyerangan Nana Berlanjut, Pria yang Menuduh Sang Aktris Coba Membunuhnya Kini Didakwa

JawaPos.com - Nana jadi sorotan setelah kasus penyerangan di rumahnya memasuki perkembangan hukum baru.

Menurut laporan Zapzee, pria yang sebelumnya menerobos kediaman Nana dan kemudian menuduh sang aktris melakukan percobaan pembunuhan kini menghadapi dakwaan tambahan atas dugaan tuduhan palsu.

Agensi Nana, Sublime, menegaskan bahwa pihaknya mengambil langkah hukum untuk melindungi artisnya dari klaim yang dinilai tidak berdasar serta mencegah korban mengalami kerugian lanjutan.

Insiden tersebut terjadi pada 15 November 2025, ketika seorang pria berusia 30-an menerobos rumah Nana di Guri, Provinsi Gyeonggi, sambil membawa senjata dan meminta uang serta barang berharga. Nana dan ibunya berusaha melawan hingga berhasil melumpuhkan pelaku sebelum polisi tiba.

Dalam kejadian itu, keduanya mengalami luka yang memerlukan perawatan medis selama sekitar satu bulan. Kasus tersebut kemudian diproses sebagai tindak pidana perampokan yang mengakibatkan cedera.

Pada Juni 2026, pengadilan tingkat pertama menjatuhkan hukuman tujuh tahun penjara kepada pelaku. Namun, pria tersebut mengajukan banding dan membantah membawa senjata ketika memasuki rumah Nana.

Ia juga mengirimkan surat kepada sejumlah media untuk menyampaikan versinya mengenai kejadian tersebut. Pada saat yang sama, ia melaporkan Nana dengan tuduhan percobaan pembunuhan dan perampokan yang menyebabkan cedera, dengan alasan dirinya terluka ketika ditahan oleh Nana dan ibunya.

Polisi kemudian memutuskan tidak meneruskan laporan terhadap Nana ke tahap penuntutan setelah menilai tindakannya sebagai bentuk pembelaan diri.

Nana selanjutnya mengajukan pengaduan atas dugaan tuduhan palsu terhadap pria tersebut. Setelah melakukan pemeriksaan saksi dan analisis forensik terhadap telepon genggam, jaksa mendakwa pria itu atas tuduhan palsu pada September 2026. Ia kini menunggu proses persidangan untuk dakwaan tambahan tersebut.