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Penulis: Leni Setya Wati
Rabu, 4 November 2026 | 21.44 WIB

 Zo In Sung Ikut Bazaar Amal, Bantu Anak-Anak dengan Penyakit Langka

Zo In Sung (x @joinsungph)

JawaPos.com - Zo In Sung tunjukkan kepeduliannya terhadap kegiatan sosial. Kali ini, ia dijadwalkan menghadiri sebuah bazaar amal yang bertujuan membantu anak-anak dengan penyakit langka.

Partisipasinya menjadi bentuk dukungan bagi kegiatan kemanusiaan yang berfokus pada kelompok anak dan keluarga yang membutuhkan perhatian lebih.

Menurut laporan allkpop, kehadiran Zo In Sung dalam acara tersebut merupakan bagian dari upaya menggalang dukungan bagi anak-anak yang hidup dengan penyakit langka.

Bazaar amal ini diharapkan dapat meningkatkan kepedulian masyarakat sekaligus membantu menyediakan dukungan bagi mereka yang menghadapi tantangan kesehatan.

Keterlibatan selebritas seperti Zo In Sung juga dapat membantu memperluas perhatian publik terhadap isu penyakit langka.

Melalui kehadirannya, acara tersebut berpeluang menjangkau lebih banyak orang dan mengajak masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan sosial.

Zo In Sung dikenal sebagai aktor yang telah membintangi berbagai karya populer di industri hiburan Korea Selatan.

Di luar aktivitas akting, keterlibatannya dalam kegiatan amal memperlihatkan sisi lain dari dirinya sebagai figur publik yang turut mendukung berbagai inisiatif kemanusiaan.

Bazaar amal tersebut diharapkan tidak hanya menjadi kegiatan penggalangan dana, tetapi juga ruang untuk membangun solidaritas bagi anak-anak dengan penyakit langka beserta keluarga mereka.

Dukungan dari berbagai pihak menjadi penting agar kebutuhan dan perjuangan kelompok tersebut mendapat perhatian lebih luas.

 
 

Editor: Setyo Adi Nugroho
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