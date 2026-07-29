Rilis Tanggal dengan Poster yang Menarik, Saksikan Zo In Sung hingga Cho Yeo Jeong di Film Possible Love

JawaPos.com - Diperankan Zo In Sung , film Korea Possible Love baru saja merilis poster baru yang semakin menarik perhatian.

Zo In Sung yang telah lama berkecimpung di dunia akting, kini siap memikat perhatian penonton melalui film ini.

Dikutip dari Soompi, Rabu (29/7), sangat ditunggu, film ini menghadirkan kisah dua pasangan, seorang pekerja yang dipecat dan istrinya.

Serta pembuat film dokumenter dan suaminya, yang kehidupannya saling terkait saat membuat film dokumenter, memaksa mereka untuk menghadapi kehidupan kontras.

Nanitnya Jeon Do Yeon dan Sul Kyung Gu, bersama dengan Zo In Sung dan Cho Yeo Jeong, memerankan kedua pasangan tersebut.

Ketegangan emosional terlihat dalam poster antara karakter-karakter tersebut, dengan Jeon Do Yeon dan Cho Yeo Jeong berdiri berjauhan sambil saling berhadapan dengan ekspresi tegang.

Proyek ssutradara Lee Chang Dong ini menjadi yang pertama setelah delapan tahun sejak Burning, terinspirasi oleh ‘Dekalog,’ sebuah serial drama televisi karya sutradara Polandia Krzysztof Kieślowski.

Film ini diputar perdana di bagian kompetisi Festival Film Internasional Venesia ke-83 pada bulan September, Possible Love juga muncul di Festival Film Internasional Toronto (TIFF) ke-51 sebelum tayang di bioskop Korea Selatan.

Film Korea ini juga berkompetisi di Venesia dan penampilan pertama Lee Chang Dong di karpet merah festival tersebut dalam 24 tahun sejak 'Oasis.'