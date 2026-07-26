Diperankan Zo In Sung, HOPE Raih 3 Juta Penonton Setelah Memimpin Box Office Selama 10 Hari Berturut-turut

JawaPos.com – Dibintangi Hwang Jung Min, Zo In Sung, film asal Korea Selatan HOPE terus mendominasi box office Korea

Dilansir dari Soompi, Minggu (26/7), tentunya semua itu tak lepas dari dukungan penonton serta alur cerita menariknya.

dirilis pada 15 Juli, film baru bertabur bintang ini telah menikmati rekor tak terputus selama 10 hari di posisi No. 1 di box office.

Pada 25 Juli, distributor film Plus M Entertainment mengumumkan bahwa pada pukul 13.30 KST hari itu, HOPE telah melampaui 3 juta penonton.

HOPE menjadi film Korea keempat yang dirilis pada tahun 2026 yang mencapai jumlah penayangan tersebut.

Sebelumnya ada film lain yang memikat, seperti The King’s Warden, Colony, hingga Salmokji: Whispering Water.

Menjadi karya sutradara Na Hong Jin, HOPE adalah film thriller aksi fiksi ilmiah tentang seorang kepala pos polisi yang berjuang untuk mempertahankan desanya dari ancaman yang tak terbayangkan.

Film ini didukung pemeran hebat seperti Hwang Jung Min, Zo In Sung, dan Jung Ho Yeon, bersama dengan aktor Hollywood Michael Fassbender, Alicia Vikander, dan Taylor Russell.

Di film ini, Jung Ho Yeon berperan sebagai Sung Ae, seorang petugas polisi, sementara Zo In Sung memerankan karakter pemuda bernama Sung Gi.