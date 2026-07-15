Teaser Film Baru HOPE Menyajikan Aksi Menegangkan Hwang Jung Min, Zo In Sung, dan Jung Ho Yeon

JawaPos.com - Aksi menegangkan Hwang Jung Min dalam film mendatang Korea HOPE sangat ditunggu penggemar setianya.

Dikutip dari Soompi, Selasa (14/7), telah merilis teaser baru, film ini mengisahkan Bum Seok (Hwang Jung Min), kepala pos polisi di Pelabuhan Hopo, sebuah desa yang terletak di dekat Zona Demiliterisasi (DMZ).

Karakter Sung Ae diperankan Jung Ho Yeon, seorang petugas polisi, sementara Zo In Sung menjadi seorang pemuda bernama Sung Gi.

Berlatar di Pelabuhan Hopo, trailer ini memperlihatkan pemandangan dimana serangan datang bertubi-tubi.

Memiliki cerita unik, film ini menampilkan visi khas sutradara Na Hong Jin dan penceritaan yang mendalam.

Na Hong Jin sendiri telah menerima pujian tinggi untuk karya-karyanya termasuk The Chaser, The Yellow Sea, dan The Wailing.

Mulai dari kejar-kejaran di siang hari, aksi intensitas tinggi, dan pengejaran mobil alien meningkatkan ketegangan, sentuhan humor menambah hiburan.

Trailer ini juga menyoroti visual menakjubkan yang dicapai dengan meminimalkan elemen buatan seperti CGI dan set.

Menciptakan perpaduan sempurna antara tontonan sinematik, akting dari para pemeran juga menambahkan rasa penasaran.