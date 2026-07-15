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Aulia Ramadhani
Rabu, 15 Juli 2026 | 11.05 WIB

Teaser Film Baru HOPE Menyajikan Aksi Menegangkan Hwang Jung Min, Zo In Sung, dan Jung Ho Yeon

Cuplikan Film HOPE. Sumber foto: Soompi - Image

Cuplikan Film HOPE. Sumber foto: Soompi

JawaPos.com - Aksi menegangkan Hwang Jung Min  dalam film mendatang Korea HOPE sangat ditunggu penggemar setianya.

Dikutip dari Soompi, Selasa (14/7), telah merilis teaser baru, film ini mengisahkan Bum Seok (Hwang Jung Min), kepala pos polisi di Pelabuhan Hopo, sebuah desa yang terletak di dekat Zona Demiliterisasi (DMZ).

Karakter Sung Ae  diperankan Jung Ho Yeon, seorang petugas polisi, sementara Zo In Sung menjadi seorang pemuda bernama Sung Gi.

Berlatar di Pelabuhan Hopo, trailer ini memperlihatkan pemandangan dimana serangan datang bertubi-tubi.

Memiliki cerita unik, film ini menampilkan visi khas sutradara Na Hong Jin dan penceritaan yang mendalam.

Na Hong Jin sendiri telah menerima pujian tinggi untuk karya-karyanya termasuk The Chaser, The Yellow Sea, dan The Wailing.

Mulai dari kejar-kejaran di siang hari, aksi intensitas tinggi, dan pengejaran mobil alien meningkatkan ketegangan, sentuhan humor menambah hiburan.

Trailer ini juga menyoroti visual menakjubkan yang dicapai dengan meminimalkan elemen buatan seperti CGI dan set.

Menciptakan perpaduan sempurna antara tontonan sinematik, akting dari para pemeran juga menambahkan rasa penasaran.

Jika tak sabar menyaksikan, film HOPE akan tayang di bioskop pada 15 Juli, siapkah kamu menantikannya

Editor: Hanny Suwindari
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