Dikritik, Minho SHINee Minta Maaf Terkait Kontroversi dalam Ajang Maraton

JawaPos.com – Saat mengikuti ajang marathon, Minho anggota boygrup Korea SHINee diduga menerima bantuan dari seorang pacemaker (pelari pemandu)

Dikutip dari Soompi, Rabu, (4/11), menjadi perhatian tersendiri, ia akhirnya merilis permintaan maaf kepada penggemarnya.

Dalam ajang JTBC Seoul Marathon 2026 yang digelar pada 1 November, ia berhasil menyelesaikan lintasan penuh sepanjang 42,195 kilometer dalam waktu 3 jam 18 detik.

Meski ini merupakan maraton penuh pertamanya, pencapaian tersebut menarik perhatian karena ia hampir mencatatkan waktu di bawah 3 jam dengan selisih hanya 18 detik.

Keesokan harinya, pada 2 November, sebuah video muncul di internet yang memperlihatkan seseorang, yang diduga sebagai pacemaker.

Ia terlihat mengulurkan tangan dan tampak mendorong Minho dari arah bawah saat perlombaan berlangsung, kecurigaan muncul bahwa ia mungkin menyelesaikannya dengan bantuan pihak luar.

Seiring dengan memanasnya kontroversi tersebut, pada 3 November, Minho mengunggah pernyataan permintaan maaf yang cukup panjang melalui media sosialnya.