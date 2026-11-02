T.O.P Minta Maaf Usai Fan Site yang Mendukungnya Selama 20 Tahun Tutup

JawaPos.com - T.O.P atau Choi Seung Hyun, akhirnya menyampaikan permintaan maaf kepada pengelola fan site CHOIDOT setelah komunitas penggemar tersebut mengumumkan penutupan usai beroperasi selama 20 tahun.

Melalui unggahan di media sosial pada 1 November 2026, T.O.P mengungkapkan rasa terima kasih sekaligus penyesalannya kepada para penggemar yang telah mendukung perjalanan kariernya.

Mengutip laporan allkpop, T.O.P mengatakan bahwa dukungan pengelola CHOIDOT telah memberinya kekuatan, bahkan ketika dirinya kesulitan mempercayai diri sendiri.

Ia juga menyebut waktu, tenaga, dan ketulusan para penggemar sebagai sesuatu yang tidak akan pernah dilupakan.

T.O.P berharap kebersamaan selama dua dekade itu tidak berakhir sebagai kesalahpahaman atau luka bagi kedua pihak.

T.O.P menjelaskan bahwa ia membutuhkan waktu untuk menyampaikan tanggapan karena merasa harus berhati-hati memilih kata-kata di tengah berbagai situasi.

Ia kemudian menyampaikan permintaan maaf secara langsung kepada pengelola fan site dan penggemar yang merasa terluka akibat dirinya.