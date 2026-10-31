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Penulis: Ryandi Zahdomo
Minggu, 1 November 2026 | 04.33 WIB

Polda Metro Jaya Minta Maaf terkait Polemik Sumpah Pemuda Mahasewa di Bundaran HI

Bayu Setiadi alias Dino, pria yang viral karena memakai almamater Universitas Dian Nusantara saat Deklarasi Sumpah Pemuda, akhirnya meminta maaf dan mengaku dibayar. (Instagram @bem_undira) - Image

Bayu Setiadi alias Dino, pria yang viral karena memakai almamater Universitas Dian Nusantara saat Deklarasi Sumpah Pemuda, akhirnya meminta maaf dan mengaku dibayar. (Instagram @bem_undira)

JawaPos.com - Polda Metro Jaya menyampaikan permohonan maaf terbuka kepada publik terkait polemik pelaksanaan Deklarasi Sumpah Pemuda Mahasiswa Indonesia 2026 di Bundaran HI, Kamis (29/10).

Langkah ini diambil usai beredarnya video viral peserta acara yang kedapatan memakai almamater kampus tertentu namun mengaku sebagai peserta bayaran, atau ramai disebut sebagai mahasiswa bayaran alias mahasewa. 

Peristiwa tersebut terjadi pada gelaran acara yang berlangsung di depan Pospol Thamrin, kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto menegaskan bahwa pihaknya terbuka terhadap segala bentuk kritik dan masukan yang disampaikan oleh masyarakat. "Atas nama Polda Metro Jaya, kami meminta maaf kepada seluruh masyarakat. Kami memahami kegiatan tersebut menimbulkan beragam tanggapan, dan setiap kritik yang disampaikan kami terima dengan lapang dada untuk menjadi evaluasi," ujar Budi Hermanto, Sabtu (31/10).

Kehadiran Tokoh Publik dan Selebritas

Acara yang dihelat dalam rangka peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-98 tersebut mengusung tema “Patriotik, Gigih, Berempati: Pemuda untuk Indonesia”. Kegiatan ini diikuti oleh 100 peserta, unsur TNI-Polri, serta sejumlah elemen masyarakat.

Turut hadir dalam rombongan acara, Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Ahmad bersama kreator konten Willie Salim.

Dalam sambutannya, Raffi sempat mengingatkan pentingnya ketahanan mental generasi muda di era kemajuan teknologi dan media sosial.

Editor: Dinarsa Kurniawan
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