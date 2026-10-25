Onew SHINee Minta Maaf kepada Sung Si Kyung atas Insiden 16 Tahun Lalu, Bikin Studio Tertawa

Onew. (Alkpop)
JawaPos.com - Onew SHINee kembali menjadi sorotan setelah meminta maaf kepada penyanyi Sung Si Kyung atas kejadian yang berlangsung 16 tahun lalu. Momen tersebut kembali dibahas dalam acara musik The Seasons: Sung Si Kyung’s Earcandy Boyfriend.
Pertemuan keduanya menghadirkan suasana nostalgia yang diselingi tawa ketika mereka mengingat insiden jentikan dahi yang pernah terjadi dalam sebuah program varietas Korea.
Menurut laporan allkpop, Sung Si Kyung mengungkit kejadian tersebut saat mereka menonton kembali rekaman lama bersama-sama.
Onew kemudian menyampaikan permintaan maafnya sambil mengaku masih merasa gugup setiap kali mengingat peristiwa itu.
“Aku masih berkeringat dingin. Maaf,” ujar Onew, yang langsung mengundang tawa dari para penonton di studio.
Selain membahas kenangan lama, Onew juga menceritakan proses pengerjaan rilisan musik terbarunya, termasuk kolaborasi dengan ZICO dan YUJU.
Ia mengungkapkan bahwa bekerja bersama keduanya memberikan pengaruh positif karena masing-masing memiliki cara kerja yang berbeda.
Onew bahkan memperagakan tantangan gerakan dari lagu kolaborasinya dengan ZICO, yang kemudian diikuti oleh Sung Si Kyung dan penonton.
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Jawa Pos
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