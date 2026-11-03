Kafe Ayah Jimin BTS akan Tutup dalam Kurun Satu Tahun

Dalam setahun kedepan kafe ayah Jimin BTS akan ditutup / Foto : BigHit Music, media sosial ZM-illennial JawaPos.com - Sebuah kafe yang dikelola oleh ayah Jimin BTS, telah mengumumkan akan tutup dalam satu tahun ke depan. Hal tersebut memicu kekecewaan dari ARMY (nama penggemar BTS), serta memunculkan kembali spekulasi mengenai dugaan perselisihan yang sebelumnya sempat dikaitkan dengan bisnis tersebut. Kafe ZM-illennial yang dikelola oleh ayah Jimin BTS di Busan, baru-baru ini mengunggah pemberitahuan tersebut di media sosial resminya dengan judul 'D-365.' "Kami mengucapkan terima kasih yang tulus kepada semua orang yang telah mengunjungi ZM-illennial, menghargainya, serta terus menunjukkan minat dan kasih sayang yang tak tergoyahkan kepada kami," ungkap pihak kafe. "Kami akan berupaya sebaik mungkin hingga saat-saat terakhir agar ZM-illennial, tetap menjadi kenangan indah untuk waktu yang lama."

Pengumuman yang tidak terduga itu memicu reaksi emosional dari para penggemar, terutama mereka yang berharap bisa mengunjungi kafe tersebut.

"Aku belum sempat berkunjung, jadi ini mengecewakan," ujar seorang penggemar yang menanggapi pengumuman tersebut.

"Ini sungguh menyedihkan," hingga komentar lain seperti "Aku tidak tahu apa yang terjadi, tetapi diriku berharap mereka bisa tetap membukanya."

Pengumuman tersebut juga telah menghidupkan kembali spekulasi daring, mengenai berbagai kesulitan seputar operasional kafe itu.

Seorang pembuat konten dari luar negeri sebelumnya mengklaim, bahwa ayah Jimin mengalami tekanan yang cukup berat, akibat perselisihan dengan pemilik properti serta masalah yang melibatkan tempat usaha di sekitarnya.

Namun, klaim-klaim tersebut belum dikonfirmasi secara resmi, seperti yang dikutip dari Korea Times.

Pihak kafe juga belum mengungkapkan alasan di balik rencana penutupan tersebut, ataupun apakah keputusan itu memiliki keterkaitan dengan dugaan perselisihan yang ada.

Jimin yang merupakan anggota grup K-pop fenomenal BTS, memiliki basis penggemar internasional yang sangat besar, sehingga berbagai bisnis yang berkaitan dengan para anggota BTS, maupun keluarga mereka pun kerap menarik minat para penggemar yang berkunjung ke Korea Selatan.