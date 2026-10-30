Berburu Nuansa Spooky, Ini Dia 3 Kafe di Jakarta yang Punya Dekorasi Halloween yang Bisa Dikunjungi

3 Kafe di Jakarta dengan Konsep Halloween. (Instagram @onnihouse.jkt)
JawaPos.com – Jakarta memiliki banyak pilihan kafe menarik yang bisa dikunjungi untuk menghabiskan waktu bersama dengan teman maupun keluarga.
Tidak hanya menawarkan aneka makanan dan minuman lezat, sejumlah kafe ini juga menghadirkan dekorasi halloween yang identik dengan suasana menyeramkan, seperti tengkorak, labu berwarna oranye, jaring laba-laba hingga ornament hantu lainnya.
Dekorasi halloween ini memberikan pengalaman berbeda bagi pengunjung yang ingin menikmati suasana nongkrong sekaligus berburu foto yang menarik.
Halloween sendiri diperingati setiap 31 Oktober dan menjelang perayaan tersebut, ada beberapa tempat makan dan kafe yang menghadirkan konsep dekorasi Halloween untuk menarik perhatian pengunjung.
Berikut tiga kafe di Jakarta yang menghadirkan dekorasi bertema Halloween yang bisa dikunjungi bersama dengan teman maupun keluarga.
1. Jurnal Risa Coffee
Jurnal Risa Coffee menjadi salah satu kafe yang memiliki konsep dengan nuansa horor dan misteri. Tempat ini diketahui terinspirasi dari kisah serta pengalaman dari kelompok Jurnal Risa yang dikenal melalui konten mistis mereka.
Suasana interior di Jurnal Risa Coffee ini menghadirkan ornament bernuansa vintage dengan berbagai dekorasi yang memberikan sentuhan mistis.
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