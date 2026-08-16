Alami Peradangan Kulit, Han Stray Kids Tak Hadir di Acara Music Core

JawaPos.com – Memiliki popularitas, Han anggota boygrup Korea Stray Kids kabarnya mengalami masalah Kesehatan hingga tidak bisa hadir di acara Music Core.

Dikutip dari Soompi, Minggu (16/8), agensi mengabarkan langsung secra mendadak pada hari itu, yang membuat penggemar khawatir

Pada tanggal 15 Agustus, JYP Entertainment secara mendadak mengumumkan bahwa Han tidak akan menghadiri siaran langsung program musik MBC tersebut pada hari itu.

"Han mengunjungi rumah sakit pagi ini setelah mengalami rasa gatal pada kulit wajahnya dan m menjalani pemeriksaan medis,” tulis agensi.

Kemudian ia disarankan oleh tenaga medis untuk mendapatkan perawatan yang cepat dan tepat serta beristirahat cukup karena adanya peradangan kulit.

“Oleh karena itu, Han tidak akan berpartisipasi dalam siaran langsung 'Show! Music Core' hari ini,” tulis agensi

Dalam suratnya, agensi juga memohon pengertian dari seluruh penggemar yang telah menantikan kehadiran Han.