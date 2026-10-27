Kim Ga Eun dan Yoon Sun Woo Umumkan Kehamilan

JawaPos.com - Kabar bahagia dar Kim Ga Eun dan Yoon Sun Woo. Keduanya mengumumkan bahwa mereka tengah menantikan kelahiran anak pertama setelah hampir satu tahun menjalani kehidupan rumah tangga.
Menurut laporan Soompi, Kim Ga Eun membagikan kabar kehamilannya melalui Instagram pada 24 Oktober, lengkap dengan foto alat tes kehamilan dan hasil ultrasonografi calon buah hati mereka.
Kim Ga Eun mengungkapkan rasa bahagianya melalui pesan yang menyebut keluarga mereka akan segera bertambah. Ia mengatakan bahwa menjelang perayaan ulang tahun pernikahan pertama, mereka mendapatkan anggota keluarga baru.
Aktris tersebut menyebut calon bayi mereka sebagai “malaikat kecil” yang datang membawa kebahagiaan. Ia juga mengungkapkan rasa syukur dan antusiasmenya menyambut perubahan besar dalam kehidupan mereka.
Momen pengumuman itu turut dibagikan melalui kanal YouTube Kim Ga Eun. Dalam video tersebut, sang aktris menyiapkan kejutan untuk Yoon Sun Woo, yang bertepatan dengan hari ulang tahun suaminya.
Yoon Sun Woo terlihat terkejut sekaligus bahagia saat mengetahui kabar kehamilan tersebut. Reaksi emosionalnya menjadi salah satu bagian yang mencuri perhatian penonton.
Kim Ga Eun menjelaskan bahwa dirinya sebenarnya ingin membagikan kabar tersebut lebih cepat, tetapi memilih menunggu hingga melewati masa awal kehamilan yang dianggap lebih rentan.
Ia juga menyampaikan bahwa saat ini dirinya merasa sangat bahagia dan bersyukur karena dapat membagikan kabar penting tersebut kepada para penggemar.
Pasangan ini pertama kali bertemu ketika membintangi drama Abiding Love Dandelion pada 2014–2015. Hubungan mereka berkembang dari pertemanan menjadi asmara, hingga akhirnya menikah pada 26 Oktober 2025 setelah menjalin hubungan selama sekitar 10 tahun.
Kini, keduanya bersiap memasuki babak baru sebagai orang tua, sementara penggemar ramai menyampaikan ucapan selamat dan doa untuk kesehatan Kim Ga Eun serta calon bayinya.
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