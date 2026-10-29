Jika Kamu Ingin Memprioritaskan Diri Sendiri Setelah Kehamilan, Lakukan 10 Cara Efektif Ini

seseorang yang memprioritaskan diri setelah kehamilan / foto: Magnific/tirachardz

JawaPos.com - Setelah kehamilan dan persalinan, banyak perempuan merasa hidupnya berubah hampir dalam semalam.

Ada bayi yang harus dirawat, rumah yang perlu diurus, pasangan yang membutuhkan perhatian, pekerjaan yang mungkin harus kembali dijalankan, dan berbagai tuntutan baru yang sebelumnya tidak pernah terpikirkan.



Di tengah semua itu, ada satu hal yang sering terlupakan: dirimu sendiri.



Kamu mungkin lebih sering bertanya, “Bayi saya sudah makan belum?”, “Popoknya sudah diganti?”, “Bagaimana rumah ini bisa tetap rapi?”, atau “Apa yang harus saya lakukan agar semua orang baik-baik saja?”



Namun, jauh lebih jarang muncul pertanyaan:



“Bagaimana keadaan saya?”



Padahal, memprioritaskan diri sendiri setelah melahirkan bukan berarti menjadi ibu yang egois. Justru, kemampuan untuk memperhatikan kebutuhan fisik dan psikologis diri sendiri merupakan bagian penting dari proses pemulihan.



WHO merekomendasikan intervensi psikososial selama masa kehamilan dan setelah persalinan untuk membantu perempuan membangun strategi menghadapi masalah, mengelola stres, dan membangun jaringan dukungan.



Dilansir dari Psychology Today pada Kamis (29/10), kalau kamu merasa sudah waktunya kembali memperhatikan dirimu, berikut 10 cara yang bisa dilakukan.



1. Berhenti Menganggap Kebutuhanmu sebagai Sesuatu yang "Nanti Saja"



Salah satu jebakan psikologis setelah menjadi ibu adalah menempatkan kebutuhan diri sendiri di urutan paling terakhir.



Bayi dulu.



Pasangan dulu.



Rumah dulu.



Pekerjaan dulu.



Baru kemudian, kalau masih ada tenaga, kamu.



Masalahnya, kata “nanti” sering tidak pernah benar-benar datang.



Kamu akhirnya terbiasa mengabaikan rasa lapar, menunda mandi, kurang tidur, tidak punya waktu untuk berbicara dengan orang lain, bahkan mengabaikan emosi sendiri.



Padahal, self-care bukan sekadar memanjakan diri. WHO mendefinisikan self-care sebagai kemampuan seseorang, keluarga, dan komunitas untuk meningkatkan kesehatan, mempertahankan kesehatan, serta menghadapi masalah kesehatan dengan atau tanpa dukungan tenaga kesehatan. Self-care juga bukan pengganti layanan kesehatan, melainkan pelengkapnya.



Mulailah mengubah cara berpikir.



Bukan:



“Saya akan mengurus diri sendiri kalau semua sudah selesai.”



Tetapi:



“Kebutuhan saya juga merupakan bagian dari hal-hal yang perlu diperhatikan.”



Makan ketika lapar.



Minum ketika haus.



Beristirahat ketika tubuh membutuhkan istirahat.



Pergi ke dokter ketika ada keluhan.



Mengatakan bahwa kamu sedang kewalahan ketika memang kewalahan.



Hal-hal sederhana tersebut bukan kemewahan.



Itu kebutuhan dasar.



2. Berikan Dirimu Waktu Istirahat Tanpa Merasa Bersalah



Kurang tidur dan kelelahan adalah bagian yang sangat umum dalam masa setelah persalinan. Karena itu, tidur dan kelelahan bahkan termasuk aspek yang perlu dinilai dalam perawatan postpartum menurut ACOG.



Namun ada masalah lain yang sering menyertainya: rasa bersalah ketika beristirahat.



Sebagian ibu merasa bahwa ketika bayi tidur, mereka seharusnya mencuci pakaian.



Ketika bayi tenang, mereka merasa harus membersihkan rumah.



Ketika ada seseorang yang membantu menjaga bayi, mereka justru menggunakan waktu tersebut untuk menyelesaikan pekerjaan rumah.



Padahal, kalau tubuh dan pikiran sudah kelelahan, istirahat bukan kemalasan.



Istirahat adalah pemulihan.



Cobalah membuat standar baru.



Tidak semua waktu kosong harus digunakan untuk menjadi produktif.



Jika seseorang menawarkan bantuan untuk menjaga bayi selama satu jam, kamu tidak selalu harus menggunakan satu jam itu untuk membersihkan rumah.



Kamu boleh tidur.



Kamu boleh duduk diam.



Kamu boleh menikmati minuman dengan tenang.



Kamu boleh melakukan sesuatu yang membuat pikiranmu merasa kembali menjadi milikmu sendiri.



Jika memungkinkan, bicarakan pembagian tugas dengan pasangan atau orang terdekat. Dukungan praktis seperti bantuan mengurus bayi, menyiapkan makanan, atau pekerjaan rumah dapat membantu ibu mendapatkan waktu untuk beristirahat.



3. Berhenti Menuntut Dirimu Menjadi Ibu yang Sempurna



Perfeksionisme dapat membuat masa setelah melahirkan terasa jauh lebih berat.



Kamu mungkin melihat ibu lain di media sosial yang terlihat selalu rapi.



Rumahnya bersih.



Bayinya tenang.



Makanannya sehat.



Tubuhnya terlihat cepat kembali seperti sebelum hamil.



Kemudian kamu membandingkannya dengan kehidupanmu sendiri.



Akibatnya, muncul pikiran:



“Kenapa saya tidak bisa seperti dia?”



Di sinilah pentingnya mengubah standar.



Menjadi ibu yang baik tidak berarti melakukan semuanya dengan sempurna.



Bayi tidak membutuhkan ibu yang sempurna.



Kamu tidak harus selalu sabar.



Kamu tidak harus selalu bahagia.



Kamu tidak harus selalu tahu apa yang harus dilakukan.



Kamu sedang belajar.



Dan belajar menjadi seorang ibu memang membutuhkan proses.



Cobalah bertanya:



“Apa yang cukup baik untuk hari ini?”



Bukan:



“Bagaimana saya bisa melakukan semuanya dengan sempurna?”



Misalnya, hari ini rumah berantakan tetapi kamu dan bayi sehat.



Itu cukup.



Hari ini kamu hanya mampu memasak makanan sederhana.



Itu cukup.



Hari ini kamu membutuhkan bantuan.



Itu juga cukup.



4. Belajar Mengatakan "Tidak" Tanpa Merasa Bersalah



Setelah melahirkan, banyak orang mungkin memberikan nasihat.



Ada yang ingin berkunjung.



Ada yang meminta bantuan.



Ada yang memiliki pendapat tentang cara mengurus bayi.



Ada pula yang berharap kamu kembali melakukan berbagai hal seperti sebelum memiliki anak.



Tetapi kamu tidak harus mengatakan ya kepada semuanya.



Memprioritaskan diri sendiri berarti belajar mengenali batas.



Misalnya:



“Hari ini saya belum siap menerima tamu.”



“Saya sedang membutuhkan waktu untuk beristirahat.”



“Terima kasih sarannya, tetapi saya akan mengikuti rekomendasi dokter.”



“Saya belum bisa membantu sekarang.”



Kata tidak tidak selalu berarti kamu tidak peduli.



Kadang-kadang, tidak adalah cara untuk melindungi energi yang memang sedang terbatas.



Secara psikologis, batas yang sehat membantu seseorang membedakan antara kebutuhan dirinya dan tuntutan orang lain.



Jadi, kamu tidak perlu memberikan penjelasan panjang setiap kali menolak sesuatu.



Kalimat sederhana sudah cukup.



5. Minta Bantuan Sebelum Kamu Benar-Benar Habis



Banyak orang baru meminta bantuan ketika sudah berada di titik paling lelah.



Padahal, meminta bantuan lebih awal justru dapat mencegah kelelahan menjadi semakin berat.



Cobalah mengubah kalimat:



“Saya bisa mengurus semuanya sendiri.”



menjadi:



“Apa yang bisa saya delegasikan?”



Bantuan tidak harus berupa sesuatu yang besar.



Seseorang bisa membantu:



membeli kebutuhan rumah,



memasak,



mencuci pakaian,



menjaga bayi sementara kamu mandi,



menemani kontrol,



menemanimu berjalan sebentar,



atau sekadar mendengarkan ceritamu.



Dukungan sosial bukan hal sepele. Sebuah systematic review mengenai periode postpartum menemukan hubungan positif antara dukungan sosial dan kondisi psikososial yang lebih sehat setelah melahirkan. Dukungan sosial juga dipandang sebagai salah satu sumber coping yang penting.



Karena itu, jangan menunggu sampai seseorang menebak kebutuhanmu.



Katakan secara spesifik.



Bukan:



“Aku capek.”



Tetapi:



“Bisakah kamu menjaga bayi selama satu jam malam ini supaya aku bisa tidur?”



Permintaan yang spesifik biasanya jauh lebih mudah dipahami dan dilakukan.



6. Sisihkan Waktu untuk Mengingat Bahwa Kamu Adalah Individu, Bukan Hanya Ibu



Menjadi ibu adalah bagian besar dari identitasmu.



Tetapi itu bukan berarti seluruh identitasmu harus hilang.



Sebelum memiliki anak, mungkin kamu mempunyai hobi.



Kamu suka membaca.



Mendengarkan musik.



Berolahraga.



Bertemu teman.



Menulis.



Menonton film.



Merawat tanaman.



Belajar sesuatu.



Atau sekadar menikmati waktu sendirian.



Setelah memiliki bayi, aktivitas tersebut mungkin berubah.



Tidak apa-apa.



Kamu tidak harus kembali persis seperti sebelumnya.



Namun, cobalah mengambil kembali bagian-bagian kecil dari dirimu.



Lima belas menit membaca.



Sepuluh menit berjalan.



Menelepon teman.



Mendengarkan lagu favorit sambil membuat kopi.



Menulis jurnal sebelum tidur.



Tujuannya bukan menjadi produktif.



Tujuannya adalah mengingat:



“Saya masih saya.”



Identitas seseorang tidak harus berhenti ketika ia menjadi orang tua.



Justru, menjaga ruang untuk diri sendiri dapat membantu seseorang beradaptasi dengan perubahan besar dalam hidup.



7. Perhatikan Cara Kamu Berbicara kepada Diri Sendiri



Setelah melahirkan, pikiran negatif dapat muncul dengan mudah.



Misalnya:



“Saya ibu yang buruk.”



“Saya seharusnya lebih kuat.”



“Orang lain bisa, kenapa saya tidak?”



“Saya tidak boleh mengeluh.”



“Saya tidak pantas merasa lelah.”



Cobalah berhenti sejenak ketika pikiran seperti itu muncul.



Kemudian tanyakan:



“Apakah saya akan mengatakan hal yang sama kepada sahabat saya?”



Jika sahabatmu berkata, “Aku sangat lelah menjadi ibu,” apakah kamu akan menjawab:



“Kamu ibu yang buruk.”



Kemungkinan besar tidak.



Kamu mungkin justru mengatakan:



“Wajar kalau kamu lelah. Kamu sudah melakukan banyak hal.”



Lalu mengapa kamu tidak memberikan kalimat yang sama kepada dirimu sendiri?



Ini merupakan bentuk self-compassion atau belas kasih kepada diri sendiri.



Bukan berarti mencari alasan.



Bukan pula berarti mengabaikan kesalahan.



Self-compassion berarti memperlakukan diri sendiri dengan pemahaman yang lebih manusiawi ketika menghadapi kesulitan.



Cobalah mengganti:



“Saya tidak sanggup melakukan ini.”



menjadi:



“Ini memang sangat berat, dan saya sedang belajar melewatinya.”



Perubahan kecil dalam cara berbicara kepada diri sendiri dapat membuat pengalaman emosional terasa berbeda.



8. Kembali Memperhatikan Tubuh, Bukan Hanya Penampilan



Setelah kehamilan, tubuh mengalami banyak perubahan.



Berat badan dapat berubah.



Bentuk perut berbeda.



Payudara berubah.



Kulit berubah.



Rambut bisa berubah.



Energi juga mungkin tidak sama seperti sebelum hamil.



Karena itu, jangan menjadikan "kembali ke tubuh sebelum hamil" sebagai satu-satunya ukuran keberhasilan pemulihan.



Tubuhmu baru saja melalui pengalaman besar.



Prioritaskan fungsi dan kesehatan daripada tekanan untuk segera terlihat seperti sebelum hamil.



Makan dengan cukup.



Minum dengan cukup.



Beristirahat.



Lakukan aktivitas fisik secara bertahap sesuai kondisi dan rekomendasi tenaga kesehatan.



WHO merekomendasikan aktivitas fisik bagi perempuan postpartum yang tidak memiliki kontraindikasi, dengan penyesuaian sesuai kondisi masing-masing.



Yang penting, jangan memaksakan diri hanya karena merasa harus segera menurunkan berat badan.



Pemulihan bukan perlombaan.



Dan tubuhmu tidak gagal hanya karena membutuhkan waktu.



9. Jadwalkan "Waktu untuk Diri Sendiri" seperti Kamu Menjadwalkan Kebutuhan Bayi



Salah satu cara paling efektif untuk memprioritaskan diri sendiri adalah membuatnya konkret.



Jangan hanya berkata:



“Nanti kalau sempat saya akan istirahat.”



Karena kemungkinan besar waktu tersebut akan kembali hilang.



Sebaliknya, buat jadwal sederhana.



Misalnya:



Setiap pagi: 10 menit untuk sarapan tanpa terburu-buru.



Dua kali seminggu: mandi lebih lama atau melakukan aktivitas yang menyenangkan.



Seminggu sekali: berbicara dengan teman.



Setiap hari: beberapa menit tanpa ponsel untuk memeriksa perasaan sendiri.



Setiap beberapa minggu: melakukan sesuatu yang membuatmu merasa menjadi dirimu sendiri.



Tidak perlu mahal.



Tidak harus pergi ke spa.



Self-care bisa sangat sederhana.



Yang penting adalah konsistensi.



Psikologi tidak membutuhkan self-care yang spektakuler.



Yang lebih penting adalah kebutuhanmu benar-benar mendapatkan tempat dalam kehidupan sehari-hari.



10. Jangan Takut Mencari Bantuan Profesional Ketika Bebannya Terlalu Berat



Ini mungkin bagian yang paling penting.



Self-care bukan berarti kamu harus menyelesaikan semuanya sendirian.



Kadang-kadang, seseorang membutuhkan lebih dari sekadar istirahat, mandi, atau liburan singkat.



Perubahan suasana hati setelah melahirkan dapat terjadi, tetapi depresi dan kecemasan perinatal merupakan kondisi kesehatan mental yang nyata dan dapat ditangani. WHO merekomendasikan skrining untuk depresi dan kecemasan postpartum serta menyediakan akses pada diagnosis dan penanganan bagi mereka yang membutuhkan.



Jika kamu terus-menerus merasa sedih, sangat cemas, putus asa, kehilangan minat terhadap hal-hal yang biasanya kamu sukai, sulit menjalankan aktivitas sehari-hari, atau merasa kesulitan membangun ikatan dengan bayi, jangan hanya mengatakan kepada diri sendiri:



“Saya harus lebih kuat.”



Bicarakan dengan dokter, bidan, psikolog, psikiater, atau tenaga kesehatan yang kamu percaya.



Terlebih lagi, jika muncul pikiran untuk menyakiti diri sendiri atau bayi, atau kamu mengalami kebingungan berat, kehilangan kontak dengan kenyataan, atau agitasi yang tidak biasa, itu membutuhkan pertolongan medis segera.



Meminta bantuan bukan tanda kegagalan.



Justru, itu adalah bentuk keberanian untuk menjaga dirimu dan keluargamu.



Memprioritaskan Diri Sendiri Bukan Berarti Mengabaikan Bayi



Ada satu kesalahpahaman yang perlu diluruskan.



Sebagian ibu merasa bahwa ketika mereka mengambil waktu untuk diri sendiri, berarti mereka sedang mengurangi perhatian kepada anak.



Padahal, keduanya tidak harus bertentangan.



Kamu bisa menjadi ibu yang penuh kasih sekaligus membutuhkan waktu sendiri.



Kamu bisa sangat mencintai bayimu sekaligus merasa lelah.



Kamu bisa bersyukur menjadi ibu sekaligus merindukan kehidupanmu sebelum memiliki anak.



Kamu bisa bahagia dan kewalahan pada waktu yang sama.



Perasaan yang bertentangan tidak otomatis membuatmu menjadi ibu yang buruk.



Justru, masa postpartum merupakan periode perubahan besar secara fisik, sosial, dan psikologis. Karena itu, perawatan setelah melahirkan idealnya tidak hanya berfokus pada bayi, tetapi juga pada kesehatan dan kesejahteraan ibu.



Mulailah dari Hal yang Paling Kecil



Kamu tidak perlu mengubah seluruh hidupmu hari ini.



Mulailah dari satu hal.



Hari ini, mungkin kamu bisa makan tanpa terburu-buru.



Besok, minta seseorang menjaga bayi selama 30 menit agar kamu bisa tidur.



Lusa, keluar sebentar untuk menghirup udara segar.



Kemudian, hubungi teman yang sudah lama tidak kamu ajak bicara.



Dan jika kamu merasa ada sesuatu yang tidak beres secara emosional, bicaralah dengan tenaga profesional.



Memprioritaskan diri sendiri bukan tentang menjadi egois.



Ini tentang mengakui bahwa kamu juga manusia yang membutuhkan perhatian, istirahat, dukungan, dan kasih sayang.



Kamu bukan hanya seseorang yang merawat bayi.



Kamu juga seseorang yang sedang mengalami proses pemulihan.



Dan kamu layak dirawat selama kamu merawat orang lain.



