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Banu Adikara
Rabu, 7 Oktober 2026 | 00.01 WIB

Infertilitas Dialami Jutaan Pasangan, Pendampingan Kehamilan Jadi Bagian Dukungan

Ilustrasi kehamilan. Setiap perempuan umumnya diberkahi 700 ribu sel telur saat lahir. Jumlah fantastis itu lama kelamaan akan berkurang seiring bertambahnya umur. - Image

Ilustrasi kehamilan. Setiap perempuan umumnya diberkahi 700 ribu sel telur saat lahir. Jumlah fantastis itu lama kelamaan akan berkurang seiring bertambahnya umur.

JawaPos.com - Infertilitas masih menjadi persoalan kesehatan yang dihadapi jutaan pasangan di Indonesia.

Kementerian Kesehatan memperkirakan 10–15% pasangan usia subur atau sekitar 4–6 juta pasangan mengalami infertilitas dan membutuhkan intervensi medis untuk mendapatkan keturunan.

Persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan kondisi medis, tetapi juga dapat memengaruhi kesehatan mental dan memunculkan stigma sosial. WHO menyebut infertilitas berdampak pada kesejahteraan mental dan psikososial, sementara akses terhadap layanan fertilitas masih menjadi tantangan di banyak negara.

Di Malang, 15 pasangan mengikuti program pendampingan kehamilan pada 30 September 2026. Salah satunya Kingkin Kusumawardhani yang bersama suami telah menanti kehadiran anak selama 23 tahun pernikahan.

"23 tahun bukan waktu yang singkat, dan terlalu jauh perjalanannya. Mungkin ini terakhir kali usaha saya," ujar Kingkin.

Program tersebut memberikan edukasi mengenai persiapan kehamilan sesuai kondisi masing-masing pasangan, dengan melibatkan suami dan istri serta tenaga kesehatan. Pendampingan juga mencakup konsultasi untuk menentukan kebutuhan dukungan medis berdasarkan hasil evaluasi.

Founder MS GLOW Beauty Shandy Purnamasari mengatakan keterlibatan kedua pasangan penting dalam menghadapi proses mendapatkan keturunan.

"Kami percaya, perjalanan mendapatkan buah hati bukan hanya menjadi perjuangan perempuan, tetapi juga perjalanan yang dijalani bersama pasangan," kata Shandy.

Program di Malang merupakan kelanjutan inisiatif "Pejuang Dua Merah" pada 2025 yang sebelumnya berfokus pada pendampingan mental dan psikologis. Kegiatan selanjutnya direncanakan berlangsung di Surabaya, Bandung, dan Bekasi pada Oktober 2026.

Editor: Banu Adikara
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