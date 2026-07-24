Kim Ga Eun Melaju ke Perempat Final China Open 2026 

kim ga eun (the chosun

JawaPos.com - Kim Ga Eun sukses mengamankan tempat di perempat final China Open 2026 setelah tampil dominan pada babak 16 besar.

Bertanding di Olympic Sports Center Gymnasium, Zhangjiakou, China, Kamis (23/7), Kim mengalahkan wakil Taiwan Huang Yuxin dua gim langsung dengan skor 21-12, 21-17 hanya dalam waktu 30 menit.

Kdilansir dari The Chosun, kemenangan tersebut menjadi angin segar bagi Korea Selatan yang datang ke turnamen tanpa andalan utama mereka, An Se Young.

Sebelumnya, BWF mengumumkan bahwa tunggal putri nomor satu dunia itu mundur dari China Open akibat cedera, sehingga posisi unggulan pertama ditempati oleh wakil tuan rumah, Chen Yufei.

Cedera An Se Young bermula saat tampil pada babak pertama Japan Open 2026. Meski berhasil mengalahkan Hina Akechi dari Jepang dengan skor telak, ia mulai merasakan nyeri di kaki kirinya selama pertandingan.

Sang juara dunia tetap menyelesaikan laga, tetapi pemeriksaan lanjutan menunjukkan rasa sakit muncul ketika kaki menopang beban tubuh.

Demi mencegah cedera semakin parah menjelang Kejuaraan Dunia pada Agustus dan Asian Games Aichi-Nagoya 2026 pada September, An Se Young memutuskan mundur dari Japan Open dan tidak tampil di China Open.

Absennya An Se Young membuat Korea Selatan hanya mengandalkan Kim Ga Eun dan Shim Yu Jin di sektor tunggal putri. Keduanya sama-sama berhasil melewati babak pertama, tetapi hanya Kim yang mampu melanjutkan langkah ke delapan besar.

Perjalanan Shim Yu Jin harus terhenti setelah kalah dari unggulan tuan rumah Wang Zhiyi dengan skor 16-21, 15-21.

Kekalahan tersebut membuat Kim Ga Eun menjadi satu-satunya wakil Korea Selatan yang tersisa di nomor tunggal putri.

Keberhasilan Kim Ga Eun melangkah ke perempat final menjadi modal penting bagi Korea Selatan untuk tetap bersaing di China Open 2026.

Di tengah absennya An Se Young, performa solid Kim diharapkan mampu menjaga peluang meraih prestasi sekaligus menambah kepercayaan diri menjelang agenda internasional yang lebih besar dalam beberapa bulan ke depan.