Fan Meeting CRAVITY di Beijing Dibatalkan Tepat pada Hari Acara, Penyebabnya Bikin Penasaran

CRAVITY. Sumber Foto: Soompi
JawaPos.com – Belakangan ini, boygrup Korea naungan STARSHIP Entertainment, CRAVITY, kabarnya membatalkan fan meeting di Beijing
Dikutip dari Soompi, Minggu (25/10), acara itu bahkan dibatalkan di saat-saat terakhir, memicu pertanyaan tersendiri
Tepatnya pada tanggal 24 Oktober, STARSHIP Entertainment mengumumkan bahwa karena situasi setempat, acara tak dapat dilaksanakan
“Kami ingin menginformasikan bahwa 2026 CRAVITY FANMEETING IN BEIJING, pada hari Sabtu, 24 Oktober 2026, terpaksa dibatalkan karena situasi setempat,” ungkap agensi.
Agensi menulis, “Kami memohon pengertian Anda karena harus menyampaikan kabar mendadak ini kepada LUVITY (penggemar CRAVITY) yang telah menantikan acara fan meeting tersebut.”
Grup ini diketahui dibentuk oleh Starship Entertainment, terdiri dari sembilan anggota yaitu Serim, Allen, Jungmo, Woobin, Wonjin, Minhee, Hyeongjun, Taeyoung, dan Seongmin.
Mereka debut pada 14 April 2020, dengan album mini mereka, Season 1. Hideout: Remember Who We Are dan langsung mendapat perhatian.
Grup ini memiliki julukan yaitu Monster Rookies pada tahun 2020, karena hadir sebagai artis global hingga menarik perhatian penggemar di seluruh dunia.
Mereka menjadi artis pendatang baru pertama tahun 2020 yang debut di Billboard K-pop Hot 100, dan memperoleh banyak penghargaan termasuk New Artist of the Year di Melon Music Awards ke-12.
Kemudian, mereka juga mendapat penghargaan ‘Best of Next’ di Mnet Asian Music Awards 2020, dan ‘Rookie Award’ di Soribada Awards ke-4.
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Jawa Pos
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