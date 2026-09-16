CRAVITY Umumkan Comeback dengan EP 'sonorous', Rilis 30 September

JawaPos.com – CRAVITY kembali menyapa penggemar melalui karya musik terbaru. Grup dari Starship Entertainment tersebut mengumumkan comeback dengan sebuah EP berjudul “sonorous”, yang dirilis pada akhir September 2026.

Pengumuman tersebut disampaikan pada 10 September bersamaan dengan perilisan video teaser perdana.

Video tersebut memberikan sedikit gambaran mengenai konsep yang akan diusung CRAVITY untuk comeback kali ini.

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Menariknya, cuplikan singkat lagu utama juga terdengar di bagian akhir teaser sehingga semakin meningkatkan rasa penasaran penggemar.

EP “sonorous” akan resmi dirilis pada 30 September 2026. Judul proyek ini juga membawa tagline “sonorous : our resonance”, yang memberikan kesan bahwa rilisan terbaru tersebut akan berkaitan erat dengan identitas dan resonansi musik yang ingin dibangun CRAVITY bersama para penggemarnya.

Menurut laporan allkpop, CRAVITY telah menyiapkan jadwal promosi untuk “sonorous” yang akan berlangsung selama dua pekan menjelang perilisan.

Foto-foto konsep dan berbagai video teaser dijadwalkan dirilis secara bertahap untuk memperkenalkan konsep comeback kepada publik.

Dengan jadwal perilisan yang semakin dekat, perhatian kini tertuju pada konsep visual, daftar lagu, hingga lagu utama yang akan dibawakan CRAVITY.