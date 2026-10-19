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Leni Setya Wati
Senin, 19 Oktober 2026 | 15.58 WIB

ILLIT Ubah Image Jadi Lebih Berani, Foto Konsep “MAD” Curi Perhatian Jelang Comeback

ILLIT (x @kchartsmaster)

JawaPos.com - ILLIT menarik perhatian menjelang comeback mereka melalui transformasi visual yang berbeda dari biasanya.

Menurut laporan allkpop, grup beranggotakan Yunah, Minju, Moka, Wonhee, dan Iroha merilis foto konsep versi “MAD” untuk mini album kelima mereka, BREAK EVEN, pada 15 Oktober melalui kanal resmi grup.

Para anggota tampil dengan rambut pirang mencolok yang dipadukan dengan busana bernuansa pastel, renda, dan detail ruffle.

Gaya yang manis dan penuh warna ini tetap mempertahankan ciri khas ILLIT-core, tetapi menghadirkan sentuhan lebih eksentrik yang membuat penampilan mereka terlihat berbeda dari konsep sebelumnya.

Kontras semakin terasa melalui ekspresi para anggota yang tampak dingin, kesal, hingga menatap kosong ke arah kamera.

Mereka juga terlihat memegang selebaran bertuliskan kalimat seperti “What are we?”, “The End of Love”, dan “Eradicate Delusions”.

Penggunaan benda sehari-hari, seperti pengering rambut dan ponsel, dengan pose seolah-olah sedang memegang senjata turut memperkuat nuansa unik dalam rangkaian foto tersebut.

Konsep “MAD” menjadi bagian dari narasi emosional BREAK EVEN, yang menggambarkan perjalanan seseorang saat menyadari kenyataan setelah melewati kemarahan dan sikap dingin.

Album ini membawa pesan tentang keberanian untuk berhenti mencurahkan waktu dan perasaan kepada hubungan yang tidak memberikan balasan setimpal.

Mini album BREAK EVEN dijadwalkan rilis pada 26 Oktober 2026. Album tersebut akan memuat lagu utama berjudul “You're Under Arrest”, bersama lagu B-side “Super in Love”, “More”, dan “Pop”.

Kehadiran lagu-lagu tersebut diharapkan memperlihatkan perkembangan musikal ILLIT melalui tema cinta yang lebih tegas dan mandiri.

Dengan perpaduan visual pirang yang mencolok, busana feminin, serta ekspresi penuh emosi, ILLIT menunjukkan sisi baru menjelang comeback kali ini.

Penggemar kini menantikan bagaimana konsep “MAD” akan diterjemahkan ke dalam video musik dan penampilan panggung mereka saat BREAK EVEN resmi dirilis.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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