ILLIT Beri Kabar Terbaru soal Moka saat Comeback dengan Empat Member Lewat BREAK EVEN

JawaPos.com - ILLIT mulai babak comeback baru melalui mini album kelima berjudul BREAK EVEN. Kali ini, Yunah, Minju, Wonhee, dan Iroha menjalani promosi sebagai empat member karena Moka masih beristirahat untuk memulihkan kesehatannya.

Meski tidak dapat ikut dalam aktivitas comeback, Moka tetap memberikan dukungan kepada rekan-rekannya.

Menurut laporan allkpop, para anggota membagikan kabar mengenai kondisi Moka dalam acara media showcase album terbaru mereka di Seoul.

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Minju mengungkapkan bahwa ketidakhadiran Moka terasa cukup besar selama persiapan comeback.

Ia juga merasa lagu-lagu dalam album ini akan cocok dengan Moka, sehingga ada rasa kecewa karena mereka belum bisa tampil bersama dalam formasi lengkap.

Minju menambahkan bahwa Moka tetap mengikuti konten terbaru ILLIT dan memberikan semangat kepada para anggota.

Karena itu, mereka bertekad mengisi panggung dengan maksimal sambil membawa semangat Moka dalam setiap penampilan.

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Iroha juga menyampaikan bahwa Moka telah mendengarkan lagu-lagu baru mereka dan memberikan respons positif.

Iroha menjelaskan bahwa Moka sedang berusaha keras memulihkan kondisinya karena ingin kembali bertemu penggemar.