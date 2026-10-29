Membuat Gebrakan, Video Musik ‘It's Me’ dari ILLIT Raih 200 Juta Penayangan

ILLIT . Sumber Foto: Soompi
JawaPos.com - Dikenal dengan karya berjudul Magnetic, girlgrup Korea ILLIT kembali mencatatkan rekor pribadi di YouTube dengan It's Me.
Dikutip dari Soompi, Rabu (28/10), video musik tersebut meraih 200 juta penayangan di YouTube pada tanggal 27 Oktober sekitar pukul 3 pagi KST.
Dalam waktu kurang lebih lima bulan 26 hari setelah dirilis pada 30 April pukul 6 sore KST, mereka mampu meraih minat penggemar dengan lagu tersebut
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Seperti yang diketahui, It's Me menjadi video musik kedua sekaligus yang tercepat dari ILLIT dalam mencapai 200 juta penayangan, menyusul lagu debut mereka, Magnetic.
Mengusung konsep techno dan rave, mereka mampu membuat sebagian penggemar terpikat mendengarkan karya ini
ILLIT muncul pada Juni 2023, di acara sebuah survival ‘RU Next?’ yang menayangkan episode pertamanya.
Dalam acara tersebut, kontestan dievaluasi berdasarkan suara penonton dan pelatih profesional yaitu anggota 2am Jo Kwon serta mantan anggota Wanna One, Kim Jae Hwan.
Anggota ILLIT awalnya diumumkan berjumlah enam orang, dengan Youngseo meninggalkan grup sebelum debut.
Merilis sebuah lagu elektro-pop yang ceria dan menyenangkan, ILLIT memulai debutnya dengan mini album ‘SUPER REAL ME’ dan judul lagu ‘Magnetic’ pada tanggal 25 Maret 2024.
Mereka telah meraih kemenangan pertama mereka di ‘The Show’ yang membuktikan kalau ILLIT memang memiliki kualitas mumpuni.
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Jawa Pos
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